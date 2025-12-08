Khúc rẽ sinh tử của Salah tại Liverpool

Cuộc nổi loạn công khai của Mohamed Salah không chỉ làm rung chuyển phòng thay đồ Liverpool mà còn đặt Arne Slot vào thời khắc sinh tử.

Mohamed Salah vốn là người kiệm lời. Suốt bảy năm ở Liverpool, anh hiếm khi để cảm xúc cuốn đi trước ống kính báo chí. Nhưng cuối tuần qua tại Elland Road, tất cả quy tắc ấy bị xé bỏ.

Cái lý của Salah

Ngôi sao ghi 250 bàn cho Liverpool bước thẳng qua khu hỗn hợp, nhìn thẳng vào các phóng viên và nói rằng anh bị “ném dưới gầm xe buýt”, rằng “ai đó không muốn tôi ở đây”, và rằng mối quan hệ với HLV Arne Slot “đã đổ vỡ”.

Với một CLB vừa rơi xuống vị trí thứ 9 và đang tìm kiếm lối thoát cho chuỗi trận thất vọng, lời tuyên bố ấy giống như thùng dầu đổ vào đống lửa đang âm ỉ. Nhưng đây không chỉ là phản ứng của một cầu thủ không được ra sân. Đây là cuộc đối đầu quyền lực giữa một huyền thoại và một HLV đang cố tái thiết đội bóng theo cách của mình.

Salah liên tục phải dự bị gần đây.

Salah có lý do để tức giận. Ba trận liên tiếp ngồi dự bị là điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp Liverpool của anh.

Salah vẫn tin mình đủ đẳng cấp để xoay chuyển cục diện bất kỳ trận đấu nào. Tuy nhiên, Arne Slot, bằng những thay đổi chiến thuật cứng rắn, dường như muốn đội bóng chơi theo một cấu trúc mới, nơi vai trò của Salah không còn được ưu tiên tuyệt đối.

Từ đầu mùa, Liverpool vận hành thứ bóng đá kiểm soát nhiều hơn, pressing có hệ thống hơn và tấn công theo mô hình cố định. Với Salah, các điều chỉnh ấy khiến anh bị bó hẹp, bớt tự do và giảm tầm ảnh hưởng.

Điều khiến xung đột bùng nổ là cảm giác Salah đang bị quy trách nhiệm cho phong độ tệ hại của đội bóng. Các BLV và cựu cầu thủ liên tục đưa ra luận điểm rằng Salah là “vấn đề” của Liverpool, còn Slot bị nghi ngờ để mình bị ảnh hưởng bởi những đánh giá ấy. Trong khi thực tế, Liverpool không khá hơn khi Salah vắng mặt.

Ở tuổi 33, Salah hiểu thời gian không còn nhiều để chọn cho mình những sân khấu quan trọng nhất. Anh vừa ký hợp đồng mới hồi tháng 4, từng tuyên bố muốn viết tiếp chương cuối sự nghiệp ở Anfield. Nhưng lời nói tối thứ Bảy cho thấy một sự thật khác: Salah không tin mình còn tương lai ở Liverpool nếu Slot vẫn tại vị.

Về phần Slot, ông đứng trước bài toán không thể né tránh. Cách nhà cầm quân người Hà Lan xử lý nhiều trường hợp tương tự Salah ở Feyenoord từng được ca ngợi, nhưng Premier League là một môi trường khác.

Salah không chỉ là cầu thủ chủ lực, anh là biểu tượng của thời đại Klopp, là người gánh Liverpool qua nhiều giai đoạn khó khăn và là nhân vật quan trọng trong phòng thay đồ. Việc ông để Salah ngồi dự bị liên tiếp, rồi để mâu thuẫn bùng nổ ra công chúng, cho thấy rạn nứt đã âm thầm tích tụ suốt nhiều tuần.

Nhưng sự việc lần này lại mở ra cơ hội. Slot có thể khẳng định quyền lực của mình bằng cách thẳng tay loại bỏ mọi yếu tố gây xao trộn, nhất là khi Salah sắp lên đường dự CAN.

Ông cũng có thể chọn cách hòa giải, đưa Salah trở lại đội hình theo cách kiểm soát hơn. Dù phương án nào, Slot vẫn là người nắm quyền chủ động, bởi chính Salah đẩy mình vào thế đối đầu công khai.

Liverpool, theo các nguồn tin, đang “cởi mở” về tương lai Salah.

Tương lai nào cho Salah?

Liverpool, theo các nguồn tin, đang “cởi mở” về tương lai Salah. Điều này không khó hiểu khi các đội bóng Saudi một lần nữa bày tỏ sự quan tâm.

Al-Hilal của Simone Inzaghi được cho là đang theo dõi tình hình, dù chưa có liên hệ chính thức. Thị trường tháng 1 có thể trở thành nút thắt cho cả hai bên, nếu cảm giác đổ vỡ tiếp tục gia tăng.

Tuy vậy, không thể xem nhẹ tình cảm mà Salah dành cho Liverpool. Các nguồn tin khẳng định anh vẫn yêu CLB, vẫn thất vọng khi thấy đội bóng thi đấu dưới sức. Salah không muốn ra đi trong hỗn loạn, nhưng cũng không thể cam chịu vai trò mới khiến anh mờ nhạt.

Tuần lễ sắp tới sẽ là phép thử cho tất cả. Buổi tập mở ngày 8/12 sẽ cho câu trả lời đầu tiên: Salah có góp mặt không? Slot có sẵn sàng đối thoại không? Và quan trọng nhất, Salah có lên đường đến Milan dự trận Champions League hay không? Một trận đấu lớn trên sân San Siro mà Liverpool rất cần chiến thắng.

Nếu Salah vắng mặt, hoặc ngồi dự bị một lần nữa, sóng gió chắc chắn sẽ dâng cao. Nếu anh ra sân, đó sẽ là màn thử nghiệm cho khả năng đồng tồn tại giữa anh và Slot.

Cuối tuần này, Liverpool gặp Brighton tại Anfield, trận cuối trước khi Salah hội quân với Ai Cập dự CAN. Phản ứng của khán giả sẽ là chỉ báo quan trọng cho tương lai của hai bên.

Rồi sau đó, mọi thứ có thể diễn ra rất nhanh. Một cuộc chia tay trong tháng 1, hay một thỏa hiệp tạm thời? Một lối thoát cho Salah để tìm lại cảm giác là trung tâm của dự án, hay sự kiên định đến từ Slot nhằm xây lại Liverpool theo triết lý của riêng ông?

Câu chuyện lúc này không còn là chuyện chiến thuật hay lựa chọn nhân sự. Đây là khúc rẽ của một biểu tượng và một triều đại mới. Và đến lúc này, câu hỏi không phải là mối quan hệ ấy có căng thẳng hay không, mà là liệu giữa Salah và Liverpool, còn đường nào để quay lại?