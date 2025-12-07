Liverpool chốt tương lai Salah

Cuộc khủng hoảng của Liverpool bị đẩy lên cao sau trận hòa 3-3 trước Leeds khi Mohamed Salah bất ngờ lên tiếng công khai chỉ trích HLV Arne Slot.

Salah khả năng cao rời Liverpool.

Phát biểu sau khi bị đẩy lên ghế dự bị 3 trận liên tiếp, Salah tuyên bố mối quan hệ giữa anh và HLV Slot sụp đổ hoàn toàn. Tiền đạo người Ai Cập cảm thấy như bị chính CLB "quẳng ra đường" và trở thành vật tế thần cho chuỗi kết quả tệ hại của nhà vô địch Premier League.

"Tôi từng nói rất nhiều lần rằng mình có quan hệ tốt với HLV, rồi đột nhiên chẳng còn chút kết nối nào", Salah nói. "Tôi không hiểu vì sao, nhưng rõ ràng có người không muốn tôi ở lại. Tôi cảm giác mình bị đổ hết trách nhiệm lên đầu".

Salah nhấn mạnh tình yêu với Liverpool không bao giờ thay đổi, nhưng thừa nhận tình hình hiện tại là không thể chấp nhận. Anh cho rằng mình đã cống hiến đủ để không phải đấu tranh mỗi ngày cho vị trí thi đấu.

Trong bối cảnh căng thẳng nổ ra, BBC Sport tiết lộ Liverpool sẵn sàng bán Salah. Các CLB Saudi Arabia lập tức vào cuộc, trong đó Al-Hilal được cho là ứng viên sáng giá nhất. Dù vậy, hai bên chưa đàm phán chính thức.

Salah xác nhận anh từng trò chuyện với một số đội bóng Saudi Pro League trước khi gia hạn hợp đồng với Liverpool. Nếu không ký mới, điểm đến tiếp theo của anh có lẽ đã là Trung Đông.

Gia nhập Liverpool từ Roma năm 2017, Salah ghi 250 bàn sau 420 trận. Tuy nhiên, mùa này phong độ giảm sút với 4 bàn và 2 kiến tạo sau 13 trận Premier League.