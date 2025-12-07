Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool chốt tương lai Salah

  • Chủ nhật, 7/12/2025 18:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cuộc khủng hoảng của Liverpool bị đẩy lên cao sau trận hòa 3-3 trước Leeds khi Mohamed Salah bất ngờ lên tiếng công khai chỉ trích HLV Arne Slot.

Salah khả năng cao rời Liverpool.

Phát biểu sau khi bị đẩy lên ghế dự bị 3 trận liên tiếp, Salah tuyên bố mối quan hệ giữa anh và HLV Slot sụp đổ hoàn toàn. Tiền đạo người Ai Cập cảm thấy như bị chính CLB "quẳng ra đường" và trở thành vật tế thần cho chuỗi kết quả tệ hại của nhà vô địch Premier League.

"Tôi từng nói rất nhiều lần rằng mình có quan hệ tốt với HLV, rồi đột nhiên chẳng còn chút kết nối nào", Salah nói. "Tôi không hiểu vì sao, nhưng rõ ràng có người không muốn tôi ở lại. Tôi cảm giác mình bị đổ hết trách nhiệm lên đầu".

Salah nhấn mạnh tình yêu với Liverpool không bao giờ thay đổi, nhưng thừa nhận tình hình hiện tại là không thể chấp nhận. Anh cho rằng mình đã cống hiến đủ để không phải đấu tranh mỗi ngày cho vị trí thi đấu.

Trong bối cảnh căng thẳng nổ ra, BBC Sport tiết lộ Liverpool sẵn sàng bán Salah. Các CLB Saudi Arabia lập tức vào cuộc, trong đó Al-Hilal được cho là ứng viên sáng giá nhất. Dù vậy, hai bên chưa đàm phán chính thức.

Salah xác nhận anh từng trò chuyện với một số đội bóng Saudi Pro League trước khi gia hạn hợp đồng với Liverpool. Nếu không ký mới, điểm đến tiếp theo của anh có lẽ đã là Trung Đông.

Gia nhập Liverpool từ Roma năm 2017, Salah ghi 250 bàn sau 420 trận. Tuy nhiên, mùa này phong độ giảm sút với 4 bàn và 2 kiến tạo sau 13 trận Premier League.

Liverpool không sai với Salah

Dù phong độ của Salah giảm mạnh và Liverpool gặp khó, việc gia hạn với anh không nên bị đánh giá bằng lăng kính của hiện tại.

4 giờ trước

Salah chọn sai thời điểm để nổi loạn

Giữa lúc Liverpool chìm trong khủng hoảng và Arne Slot chới với tìm lối thoát, Mohamed Salah tung ra phát ngôn gây sốc. Không chỉ khiến đội bóng hứng thêm rắc rối, anh còn đặt chính di sản của mình dưới bóng mây nghi ngờ.

11 giờ trước

Salah nói một câu, Liverpool chấn động

Salah không đá phút nào ở Elland Road, nhưng anh vẫn là người thổi bùng cuộc khủng hoảng lớn nhất của Liverpool mùa này.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Salah Mohamed Salah Salah

    Đọc tiếp

    De nghi 100 trieu euro danh cho Greenwood hinh anh

    Đề nghị 100 triệu euro dành cho Greenwood

    13 phút trước 20:07 7/12/2025

    0

    Trong lúc MU hứng chịu chỉ trích vì ít sử dụng cầu thủ trẻ dưới thời HLV Ruben Amorim, cựu cầu thủ học viện Mason Greenwood nhận được lời đề nghị không tưởng từ Saudi Arabia.

    Salah tu dot cau noi hinh anh

    Salah tự đốt cầu nối

    20 phút trước 20:00 7/12/2025

    0

    Mohamed Salah nói anh bị “ném dưới gầm xe buýt” sau trận hòa 3-3 với Leeds thuộc vòng 15 Premier League rạng sáng 7/12.

    Khi the he vang Tay Ban Nha khep lai hinh anh

    Khi thế hệ vàng Tây Ban Nha khép lại

    21 phút trước 20:00 7/12/2025

    0

    Busquets và Jordi Alba nói lời chia tay, để lại khoảng trống lớn và nhắc rằng hành trình của thế hệ vô địch World Cup 2010 đã gần đến hồi kết, khi chỉ còn bốn nhân chứng của kỳ tích ấy còn thi đấu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý