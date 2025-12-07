Salah chọn sai thời điểm để nổi loạn

Giữa lúc Liverpool chìm trong khủng hoảng và Arne Slot chới với tìm lối thoát, Mohamed Salah tung ra phát ngôn gây sốc. Không chỉ khiến đội bóng hứng thêm rắc rối, anh còn đặt chính di sản của mình dưới bóng mây nghi ngờ.

Salah liên tục dự bị gần đây.

Thời điểm quyết định thành công của một tiền đạo, và với Salah, đây là thời điểm tệ nhất để lên tiếng. Khi các đồng đội vẫn còn đứng dưới mưa trước xe buýt, cố nuốt thêm một trận đấu thất vọng, Salah chọn cách gây áp lực lên chính HLV Arne Slot. Hành động đó không cho thấy sự tỉnh táo của một biểu tượng, mà phản ánh cái tôi quá lớn trong một giai đoạn nhạy cảm của CLB.

Salah tự kích nổ quả bom vào thời điểm tệ nhất

Chỉ bằng vài câu nói ngắn nhưng rõ ràng đã được chuẩn bị, Salah gieo thêm áp lực lên Slot, đồng thời kéo theo câu hỏi lớn về di sản của chính mình tại Anfield. Anh tố HLV “ném mình xuống gầm xe buýt” và khẳng định không còn mối quan hệ nào với ông.

Nếu chuyện không hợp nhau là có thật, điều đó không hiếm trong bóng đá. Nhưng việc biến sự khó chịu thành đòn công kích công khai lại là chuyện khác.

Salah thực tế chỉ bị loại khỏi đội hình xuất phát. Không hơn. Thế nhưng anh chọn cách diễn giải theo hướng nặng nề nhất. Điều đó gây tổn hại cho CLB, ngay trong thời điểm họ cần sự đoàn kết hơn bao giờ hết.

Sự thật là từ sau màn trình diễn nhạt nhòa ở chung kết Carabao Cup mùa xuân năm ngoái, Salah sống dựa nhiều vào danh tiếng và kỳ vọng. Anh vẫn là một trong những chân sút xuất sắc lịch sử Liverpool, nhưng cầu thủ vĩ đại không hành xử như thể đội bóng luôn phải xoay quanh họ. Những giá trị truyền thống của Liverpool vốn đề cao tập thể, không phải một cá nhân đứng trên mọi người.

Một thông điệp ích kỷ giữa lúc đội bóng kiệt sức

Nếu Salah thực sự bất mãn, điều đó chẳng có gì sai. Nhưng có cách để giải quyết bất đồng với HLV, và đó không phải những lời công kích sau trận hòa 3-3 đầy mệt mỏi ở Leeds rạng sáng 7/12.

Arne Slot và Salah đang rạn nứt quan hệ.

Slot và Salah vừa cùng nhau vô địch Premier League mùa trước. Nếu mối quan hệ tệ đến vậy, tại sao Salah vẫn ký hợp đồng mới? Có lẽ mức lương 400.000 bảng/tuần đã làm mọi thứ dễ chịu hơn.

Thực tế, Salah từng “phá hàng ngũ” trước đây. Gần một năm trước ở Southampton, anh cũng chủ động tiếp xúc phóng viên để nói rằng bản thân “gần như chắc chắn rời đi”. Kịch bản tại Leeds quá giống: Salah tự mình tạo sóng, đúng vào thời điểm kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đang đến gần.

Điều đáng buồn nhất nằm ở cách anh bỏ rơi đồng đội. Van Dijk, Szoboszlai, Konate và nhiều người khác chiến đấu đến kiệt sức trước Leeds. Trong khi họ chạy đến hơi thở cuối, Salah ngồi trong chiếc áo phao dày, tính toán cách tung ra quả “bom thư” nhắm thẳng vào HLV của chính mình. Không chỉ là một đòn công kích, đó còn là hành động tạo gánh nặng lên một tập thể đang cố cứu mùa giải.

Arne Slot lúc này chìm trong khó khăn. Chức vô địch Premier League mùa trước chỉ giúp ông trụ lại được một thời gian. Cả đội đang gồng mình kéo ông khỏi vũng lầy. Và Salah, ngôi sao lớn nhất, lại chọn đúng khoảnh khắc này để đổ thêm sức nặng lên vai ông.

Liverpool đang vật lộn để tìm lại chính mình. Đó là thời điểm cần sự đoàn kết, trách nhiệm và sự hy sinh. Salah, thay vì là điểm tựa, lại chọn cách làm mọi thứ rối ren hơn. Và với cách anh hành xử, câu hỏi lớn nhất bây giờ không chỉ là Slot có mất phòng thay đồ hay không, mà là:

Di sản Salah để lại ở Anfield sẽ còn nguyên vẹn hay đã rạn nứt từ khoảnh khắc này?