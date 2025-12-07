Salah giận dữ với HLV Slot

Tiền đạo Mohamed Salah hé lộ khả năng rời Liverpool sau khi liên tiếp phải chịu cảnh ngồi dự bị.

Salah liên tiếp phải dự bị. Ảnh: Reuters,

Rạng sáng 7/12, Salah tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận hòa 3-3 của Liverpool trước Leeds United tại Elland Road. Đây đã là trận thứ ba liên tiếp anh không được đá chính, sau khi cũng bị gạt khỏi đội hình xuất phát ở các trận gặp West Ham và Sunderland.

Điều này đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp khoác áo Liverpool, Salah không được đá chính hai trận Premier League liên tiếp. Trước đó, anh ra sân từ đầu trong 53 trận liền ở giải đấu.

Phát biểu sau trận, Salah nói: “Không thể tin được tôi phải ngồi trên ghế dự bị 90 phút. Đây là lần thứ ba, cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất thất vọng vì đã cống hiến nhiều năm cho CLB, đặc biệt là mùa trước. Nhưng giờ tôi cảm giác CLB đã ném tôi dưới gầm xe buýt, như thể ai đó muốn tôi phải gánh mọi lỗi lầm".

Salah bất mãn với tình hình hiện tại. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo 32 tuổi cũng tiết lộ mối quan hệ với HLV Arne Slot đã rạn nứt: “Tôi từng có quan hệ tốt với ông ấy, nhưng giờ chẳng còn gì. Tôi không hiểu vì sao. Cảm giác như ai đó không muốn tôi ở đây nữa. CLB hứa với tôi nhiều điều trong mùa hè, nhưng giờ tôi ngồi dự bị, tức là họ không giữ lời".

Ở chiều ngược lại, HLV Slot giải thích quyết định để Salah dự bị trước Leeds là vấn đề chiến thuật. Ông nói với Sky Sports: “Đó không bao giờ là quyết định dễ dàng vì ai cũng biết Salah giỏi thế nào. Nhưng trách nhiệm của tôi là chọn đội hình phù hợp nhất cho trận đấu này".

Theo Sky Sports, Salah đang xem xét nghiêm túc khả năng rời Liverpool ngay tháng 1/2026. Các CLB Saudi Arabia được cho là sẵn sàng trải thảm đỏ đón ngôi sao người Ai Cập.

