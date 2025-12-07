Liverpool nhận trái đắng ở phút 90+6

Rạng sáng 7/12, Liverpool bị Leeds cầm hòa 3-3 trên sân Elland Road ở vòng 14 Premier League.

Sau trận thắng trước West Ham, Liverpool tiếp tục gây thất vọng với 2 trận hòa liên tiếp, lần lượt trước Sunderland và Leeds.

Trên sân Elland Road, "Lữ đoàn đỏ" chỉ còn cách chiến thắng vài phút bù giờ nhưng vẫn không thể ra về với 3 điểm. Kết quả này không chỉ khiến “Lữ đoàn đỏ” giậm chân ngoài top 4, mà còn khiến chiếc ghế của HLV Arne Slot lung lay dữ dội.

Leeds tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch.

Trước trận, quyết định để Mohamed Salah ngồi dự bị trận thứ ba liên tiếp của HLV Slot thu hút sự chú ý lớn. Tuy nhiên, Liverpool vẫn nhập cuộc đầy tự tin và áp đảo. Curtis Jones suýt mở tỷ số với cú sút đưa bóng dội xà, còn Leeds gần như chỉ biết co cụm phòng ngự bằng hàng thủ năm người.

Dẫu vậy, điểm yếu quen thuộc của Liverpool lại xuất hiện, kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu những pha dứt điểm thực sự nguy hiểm, để hiệp một trôi qua mà không tạo được cú sút trúng đích nào.

Sang hiệp phụ, trận đấu bất ngờ bùng nổ. Tận dụng pha xử lý lỗi của hàng thủ Leeds, Hugo Ekitike mở tỷ số rồi nhân đôi cách biệt chỉ sau đó hai phút, từ 48 đến 50. Tưởng như đội khách đã định đoạt trận đấu nhưng chính sự nóng vội và thiếu tập trung khiến họ trả giá. Pha phạm lỗi của Ibrahima Konate mang về quả phạt đền cho Leeds, được Dominic Calvert-Lewin thực hiện thành công ở phút 73. Chỉ hai phút sau, Anton Stach ghi bàn gỡ hòa 2-2 bằng cú sút chéo góc quyết đoán.

Dù Szoboszlai giúp Liverpool tái lập lợi thế bằng pha dứt điểm hiểm hóc trong vùng cấm ở phút 80 nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để mang niềm vui trọn vẹn cho CĐV "Lữ đoàn đỏ".

Phút 90+6, Ao Tanaka tận dụng một pha bóng lộn xộn để tung cú sút chuẩn xác từ góc hẹp, ấn định trận hòa 3-3 đầy kịch tính. "The Whites" hồi sinh mạnh mẽ khi đánh bại Chelsea, hòa Liverpool và tạm bỏ xa nhóm "cầm đèn đỏ".