'Cú lừa' 40 triệu euro của Chelsea

Đêm 6/12, Liam Delap dính chấn thương trong trận hòa 0-0 của Chelsea trước chủ nhà Bournemouth ở vòng 14 Premier League.

Phút 32 trận đấu trên sân Vitality, Liam Delap dính chấn thương và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Marc Guiu. Cựu tiền đạo Ipswich lại phải nghỉ thi đấu dù mới bình phục chấn thương gân kheo vào cuối tháng 10.

Hè vừa qua, Chelsea vất vả đánh bại Man Utd để giành chữ ký của Delap với giá gần 40 triệu euro. Đến nay, dấu ấn của chân sút sinh năm 2003 mới chỉ là bàn thắng vào lưới Barcelona ở Champions League. Sau 8 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, bản hợp đồng trị giá 35,5 triệu euro vẫn chưa có đóng góp nào. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đội bóng Tây London nhắc về "lời nguyền" của chiếc áo số 9 tại Stamford Bridge, khi những cầu thủ mang số áo này đều thi đấu không thành công.

Delap lại chấn thương.

Trong ngày Delap chấn thương, Chelsea có trận đấu gây thất vọng khi bị Bournemouth cầm hòa 0-0. Dù kéo dài chuỗi bất bại sân khách lên con số 7, "The Blues" vẫn tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch khi vẫn kém Arsenal đến 8 điểm.

Bournemouth bước vào trận với chuỗi phong độ tệ hại (5 trận không thắng) nhưng lại nhập cuộc đầy hứng khởi. Chỉ sau 4 phút, Antoine Semenyo tưởng như đã mở tỷ số, song pha lập công bị VAR từ chối vì lỗi việt vị của Evanilson. Sức ép liên tục của đội chủ nhà khiến hàng thủ Chelsea chao đảo, trong khi hàng công chơi rời rạc.

Sang hiệp hai, Chelsea cải thiện đáng kể với nỗ lực của Alejandro Garnacho, nhưng vẫn thiếu sự sắc bén để xuyên phá khung thành Petrovic. Ngược lại, Bournemouth tiếp tục phản công nguy hiểm và suýt ghi bàn nếu không có pha cứu thua xuất sắc của Robert Sanchez.