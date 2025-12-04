Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Triệu lượt xem tiền vệ Nhật Bản sút tung lưới Chelsea

  • Thứ năm, 4/12/2025 06:58 (GMT+7)
Tiền vệ Ao Tanaka góp công trong chiến thắng 3-1 của Leeds United trước Chelsea ở vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12.

Tanaka tỏa sáng trước Chelsea. Ảnh: Reuters.

Phút 43 trên sân Elland Road, Tanaka nhận bóng từ đồng đội trước khi tung cú sút xa chìm vào góc gần ở ngoài vùng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Leeds. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tuyển thủ Nhật Bản tại Premier League mùa này.

Ngay lập tức, video Tanaka lập công cho Leeds trở nên viral trên mạng xã hội, thu hút gần một triệu lượt xem trên nhiều trang thể thao chỉ sau ít giờ đăng tải. Một tài khoản bình luận: “Cú sút cho thấy sự quyết tâm và tự tin của Tanaka". Một CĐV khác viết: “Pha dứt điểm quá khó, không cho Robert Sanchez bất kỳ cơ hội cản phá nào".

Thống kê chỉ ra Leeds chưa thua trận nào mỗi khi Tanaka đá chính trên sân nhà Elland Road. Trước trận gặp Chelsea, tuyển thủ Nhật Bản đá chính 20 trận tại Elland Road, mang về 18 chiến thắng và 2 trận hòa.

Chelsea buông xuôi sau bàn thua thứ ba do công Dominic Calvert-Lewin, qua đó chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường. Kết quả này khiến thầy trò HLV Enzo Maresca giậm chân ở vị trí thứ 4 với 24 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm.

Ở chiều ngược lại, Leeds chấm dứt chuỗi trận thua và vươn lên vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Duy Luân

Nhật Bản Nhật Bản ao tanaka leeds united

