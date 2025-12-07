Barca lội ngược dòng ngoạn mục

Rạng sáng 7/12, Barca đánh bại Betis 5-3 để xây chắc ngôi đầu La Liga sau 15 vòng.

Dù khởi đầu có phần chệch choạc khi Antony thoát xuống ghi bàn cho Betis chỉ sau 5 phút, đội bóng xứ Catalonia nhanh chóng thiết lập lại trật tự với thế trận áp đảo quen thuộc.

Barcelona tăng tốc và Ferran Torres trở thành ngôi sao với hat-trick ngay trong hiệp một. Phút 11, anh gỡ hòa bằng cú đặt lòng chìm đầy tinh tế sau pha phối hợp mềm mại của toàn đội, trước khi tung cú volley đẹp mắt từ đường kiến tạo của Roony Bardghji để đưa Barca vượt lên chỉ 2 phút sau đó.

Betis thi thoảng nỗ lực phản công bằng những đường bóng dài của Ez Abde và Antony, nhưng sự thiếu chính xác khiến họ không thể tạo ra sự khác biệt. Trái lại, chính những sơ hở từ hàng thủ đội chủ nhà đã giúp Bardghji băng xuống ghi bàn thứ ba cho Barca với cú sút quyết đoán ở góc gần ở phút 31.

Cả 2 cú hat-trick của Torres tại La Liga đều vào lưới chủ nhà Betis.

Ngay trước giờ nghỉ, Ferran ghi bàn thứ 3 với cú sút xa của chạm Marc Bartra đổi hướng, khiến bóng đi vào lưới trong sự bất lực của Valles.

Bước sang hiệp hai, Betis nỗ lực vùng lên nhưng không đủ sắc bén. Phút 59, VAR xác nhận một quả phạt đền cho Barcelona và Lamine Yamal lạnh lùng nâng tỷ số lên 5-1.

Dù Betis kịp ghi thêm hai bàn nhờ Diego Llorente và Cucho Hernandez, chiến thắng chung vẫn thuộc về Barca. "Blaugrana" nối dài chuỗi 19 năm bất bại trên sân Betis và tạm nới rộng khoảng cách với Real lên thành 4 điểm. Theo Opta, đoàn quân của HLV Hansi Flick đã giành 18 điểm từ thế bị dẫn bàn ở mùa này, con số bằng toàn bộ mùa giải 2024/25 cộng lại.