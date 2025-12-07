Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Barca lội ngược dòng ngoạn mục

  • Chủ nhật, 7/12/2025 04:57 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Rạng sáng 7/12, Barca đánh bại Betis 5-3 để xây chắc ngôi đầu La Liga sau 15 vòng.

Dù khởi đầu có phần chệch choạc khi Antony thoát xuống ghi bàn cho Betis chỉ sau 5 phút, đội bóng xứ Catalonia nhanh chóng thiết lập lại trật tự với thế trận áp đảo quen thuộc.

Barcelona tăng tốc và Ferran Torres trở thành ngôi sao với hat-trick ngay trong hiệp một. Phút 11, anh gỡ hòa bằng cú đặt lòng chìm đầy tinh tế sau pha phối hợp mềm mại của toàn đội, trước khi tung cú volley đẹp mắt từ đường kiến tạo của Roony Bardghji để đưa Barca vượt lên chỉ 2 phút sau đó.

Betis thi thoảng nỗ lực phản công bằng những đường bóng dài của Ez Abde và Antony, nhưng sự thiếu chính xác khiến họ không thể tạo ra sự khác biệt. Trái lại, chính những sơ hở từ hàng thủ đội chủ nhà đã giúp Bardghji băng xuống ghi bàn thứ ba cho Barca với cú sút quyết đoán ở góc gần ở phút 31.

Barca anh 1Barca anh 2Barca anh 3Barca anh 4

Cả 2 cú hat-trick của Torres tại La Liga đều vào lưới chủ nhà Betis.

Ngay trước giờ nghỉ, Ferran ghi bàn thứ 3 với cú sút xa của chạm Marc Bartra đổi hướng, khiến bóng đi vào lưới trong sự bất lực của Valles.

Bước sang hiệp hai, Betis nỗ lực vùng lên nhưng không đủ sắc bén. Phút 59, VAR xác nhận một quả phạt đền cho Barcelona và Lamine Yamal lạnh lùng nâng tỷ số lên 5-1.

Dù Betis kịp ghi thêm hai bàn nhờ Diego Llorente và Cucho Hernandez, chiến thắng chung vẫn thuộc về Barca. "Blaugrana" nối dài chuỗi 19 năm bất bại trên sân Betis và tạm nới rộng khoảng cách với Real lên thành 4 điểm. Theo Opta, đoàn quân của HLV Hansi Flick đã giành 18 điểm từ thế bị dẫn bàn ở mùa này, con số bằng toàn bộ mùa giải 2024/25 cộng lại.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Barca chuẩn bị đón Messi trở lại Camp Nou

Barcelona gạt bỏ khả năng chiêu mộ Lionel Messi, nhưng âm thầm chuẩn bị lễ tri ân hoành tráng dành cho huyền thoại người Argentina tại sân Camp Nou.

34:2018 hôm qua

Duy Anh

Barca Barcelona La Liga Betis Yamal

    Đọc tiếp

    'Cu lua' 40 trieu euro cua Chelsea hinh anh

    'Cú lừa' 40 triệu euro của Chelsea

    52 phút trước 04:57 7/12/2025

    0

    Đêm 6/12, Liam Delap dính chấn thương trong trận hòa 0-0 của Chelsea trước chủ nhà Bournemouth ở vòng 14 Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý