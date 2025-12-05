Barca chuẩn bị đón Messi trở lại Camp Nou

Barcelona gạt bỏ khả năng chiêu mộ Lionel Messi, nhưng âm thầm chuẩn bị lễ tri ân hoành tráng dành cho huyền thoại người Argentina tại sân Camp Nou.

Barcelona sẽ tri ân Messi tại Camp Nou.

Theo truyền thông châu Âu, viễn cảnh Messi tái xuất bóng đá châu Âu gần như không xảy ra. Anh còn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028, cuộc sống tại Nam Florida cùng vợ Antonela và 3 cậu con trai rất ổn định. Kể từ khi chia tay Barca năm 2021, Messi trải qua 2 năm chơi bóng tại PSG trước khi sang Mỹ.

Xuất hiện đồn đoán về việc Messi trở lại Barca theo dạng cho mượn nhằm duy trì phong độ cho World Cup 2026. Tuy nhiên, Chủ tịch Joan Laporta tiếp tục phủ nhận viễn cảnh này. Phát biểu tại diễn đàn Foros de Vanguardia, ông nói: "Tôi không muốn tạo tranh cãi hay nuôi dưỡng những điều không thực tế. Leo luôn ở trong ký ức người hâm mộ Barca, nhưng cậu ấy có hợp đồng với CLB khác".

Laporta cho biết trận đấu tri ân Messi sẽ diễn ra ngay khi Camp Nou mở cửa hoàn toàn sau quá trình tu sửa: "Một Camp Nou kín 105.000 chỗ, nơi mọi người cùng tri ân những gì Messi đã làm cho Barcelona sẽ là điều tuyệt đẹp".

Ông cũng hé lộ kế hoạch dựng tượng Messi bên cạnh các biểu tượng như Kubala, Johan Cruyff hay Ronaldinho: "Leo định nghĩa cả một thời kỳ, là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Barca".

Messi rời Barca với 778 trận, ghi 672 bàn thắng, giành 10 La Liga và 4 Champions League. Cuối tuần này, anh có cơ hội bổ sung thêm danh hiệu khi cùng Inter Miami bước vào trận chung kết MLS Cup 2025 gặp Vancouver.