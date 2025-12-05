Cả MLS muốn Messi bại trận

Hầu hết HLV và quan chức nhiều đội ở MLS mong Inter Miami thua ở chung kết MLS Cup 2025.

Inter Miami của Messi bị ghét ở MLS.

Theo khảo sát kín từ nhà báo Tom Bogert (The Athletic), trước thềm trận chung kết MLS Cup giữa Inter Miami và Vancouver Whitecaps, nhiều Giám đốc Thể thao, HLV trưởng, cầu thủ và quan chức cấp cao của các CLB đều hy vọng Inter Miami sẽ thất bại.

Quan chức cấp cao của một CLB MLS thậm chí nói thẳng rằng rất nhiều người ở giải đấu ghét Inter Miami. Lý do chính được họ chỉ ra là sự vượt trội về tài chính của Inter Miami, khi đội bóng Florida chi tiêu nhiều nhất giải, liên tục phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng.

Ba năm qua, Inter Miami có tới ít nhất 6 thương vụ vượt mức phí chuyển nhượng 7 triệu USD . Trong khi đó, đối thủ của họ sắp tới ở chung kết, Vancouver Whitecaps mới chỉ có một thương vụ chuyển nhượng 6 triệu USD , cũng là kỷ lục trong lịch sử CLB này.

Việc Inter Miami được ưu ái về quỹ lương để sở hữu cùng lúc Lionel Messi, Luis Suarez và nhiều ngôi sao khác cũng khiến phần còn lại của MLS cảm thấy không công bằng, đi ngược lại triết lý bình đẳng tài chính giải đấu lâu nay theo đuổi.

Ngoài ra, nhiều người cũng cảm thấy các trọng tài thường ưu ái Inter Miami trong nhiều trận đấu. Tuy nhiên, không phải tất cả đều chống lại Inter Miami. Một số ý kiến khác cho rằng chiến thắng của Miami có thể mang lại lợi ích dài hạn cho cả giải đấu.

Rạng sáng ngày 7/12, Inter Miami của Lionel Messi và Vancouver Whitecaps của Thomas Muller sẽ chơi trận chung kết tổng để tìm ra đội hay nhất MLS mùa này.

