Gallagher muốn gia nhập MU

Conor Gallagher trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới, khi sẵn sàng trở lại Premier League để gia nhập Manchester United.

MU muốn có Conor Gallagher từ lâu.

Theo AS, Gallagher rất hào hứng với viễn cảnh khoác áo Manchester United. Atletico Madrid cũng sẵn sàng bán cầu thủ 25 tuổi với mức giá khoảng 30 triệu euro, con số "Quỷ đỏ" dễ dàng đáp ứng.

Trong bối cảnh HLV Ruben Amorim đang tìm cách củng cố tuyến giữa, Gallagher sẽ là lựa chọn phù hợp về cả tuổi tác lẫn mức phí. Manchester United quan tâm đến Gallagher từ cuối tháng 8, thậm chí gửi đề nghị mượn nhưng bị Atletico từ chối vì họ không muốn mất trụ cột ngay đầu mùa.

Giờ đây, tình hình thay đổi khi Atletico Madrid không còn xem Gallagher là "bất khả xâm phạm". Cựu sao Chelsea chuyển sang Atlético Madrid với mức phí 42 triệu euro vào mùa hè 2024, nhưng chưa bao giờ thật sự chiếm suất đá chính dưới thời Diego Simeone.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến anh chỉ xuất phát đúng 3 trận tại La Liga, với tổng cộng 15 lần ra sân và chỉ 1 bàn thắng. Điều này khiến Gallagher khao khát trở lại Anh, nơi bản thân có thể đảm bảo suất đá chính thường xuyên hơn, để góp mặt trong đội hình dự World Cup 2026.

Những kết quả hiện tại của MU cho thấy tuyến giữa tiếp tục là vấn đề lớn của họ. Vì thế, không có gì khó hiểu khi HLV Ruben Amorim muốn bổ sung gấp một tiền vệ toàn diện trong tháng 1 tới. Nếu Gallagher cập bến Old Trafford, Amorim sẽ có thêm một lựa chọn đa năng ở tuyến giữa và am hiểu bóng đá Anh.