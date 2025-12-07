Trụ cột Liverpool yêu cầu sa thải Slot

Tình hình tại Anfield đang trở nên hỗn loạn, khi đội trưởng Virgil van Dijk cùng một số nhân vật chủ chốt trong phòng thay đồ đứng về phía Mohamed Salah và kêu gọi sa thải HLV Arne Slot.

Slot gây sốc với quyết định về Salah.

Rạng sáng 7/12, Liverpool bị Leeds cầm hòa 3-3 trên sân Elland Road ở vòng 15 Premier League. Với kết quả này, Liverpool tiếp tục rơi tự do trên BXH. Nghiêm trọng hơn, HLV Slot không còn nhận sự ủng hộ từ cầu thủ.

Sự bất mãn này xuất phát từ kết quả kém của đội bóng, đồng thời còn liên quan đến mâu thuẫn giữa Slot và Salah. Trong trận hòa 3-3 của Liverpool trước Leeds United, Salah tiếp tục phải ngồi dự bị tại Elland Road. Đây là trận thứ ba liên tiếp anh không được đá chính, sau khi cũng bị gạt khỏi đội hình xuất phát ở các trận gặp West Ham và Sunderland.

Phát biểu sau trận, Salah tỏ ra giận dữ khi không thể tin được cảnh phải ngồi trên ghế dự bị 90 phút. Anh nói: "Đây là lần thứ ba, cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất thất vọng vì đã cống hiến nhiều năm cho CLB, đặc biệt là mùa trước. Nhưng giờ tôi cảm giác CLB đã ném tôi dưới gầm xe buýt, như thể ai đó muốn tôi phải gánh mọi lỗi lầm".

Việc Salah công khai nổi giận với HLV Slot cho thấy phòng thay đồ Liverpool đang bất ổn. Theo Football London, Virgil Van Dijk và các nhân vật chủ chốt khác tại Liverpool đang đứng về phía Mo Salah và muốn Arne Slot bị sa thải.

Nếu không thể sớm xoay chuyển tình thế, HLV Slot có thể bị đẩy đến bờ vực bị sa thải. Áp lực lên chiến lược gia người Hà Lan là rất lớn, nhất là khi Salah hay Van Dijk không còn ủng hộ HLV trưởng.