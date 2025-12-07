Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trụ cột Liverpool yêu cầu sa thải Slot

  • Chủ nhật, 7/12/2025 07:34 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Tình hình tại Anfield đang trở nên hỗn loạn, khi đội trưởng Virgil van Dijk cùng một số nhân vật chủ chốt trong phòng thay đồ đứng về phía Mohamed Salah và kêu gọi sa thải HLV Arne Slot.

Slot gây sốc với quyết định về Salah.

Rạng sáng 7/12, Liverpool bị Leeds cầm hòa 3-3 trên sân Elland Road ở vòng 15 Premier League. Với kết quả này, Liverpool tiếp tục rơi tự do trên BXH. Nghiêm trọng hơn, HLV Slot không còn nhận sự ủng hộ từ cầu thủ.

Sự bất mãn này xuất phát từ kết quả kém của đội bóng, đồng thời còn liên quan đến mâu thuẫn giữa Slot và Salah. Trong trận hòa 3-3 của Liverpool trước Leeds United, Salah tiếp tục phải ngồi dự bị tại Elland Road. Đây là trận thứ ba liên tiếp anh không được đá chính, sau khi cũng bị gạt khỏi đội hình xuất phát ở các trận gặp West Ham và Sunderland.

Phát biểu sau trận, Salah tỏ ra giận dữ khi không thể tin được cảnh phải ngồi trên ghế dự bị 90 phút. Anh nói: "Đây là lần thứ ba, cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất thất vọng vì đã cống hiến nhiều năm cho CLB, đặc biệt là mùa trước. Nhưng giờ tôi cảm giác CLB đã ném tôi dưới gầm xe buýt, như thể ai đó muốn tôi phải gánh mọi lỗi lầm".

Việc Salah công khai nổi giận với HLV Slot cho thấy phòng thay đồ Liverpool đang bất ổn. Theo Football London, Virgil Van Dijk và các nhân vật chủ chốt khác tại Liverpool đang đứng về phía Mo Salah và muốn Arne Slot bị sa thải.

Nếu không thể sớm xoay chuyển tình thế, HLV Slot có thể bị đẩy đến bờ vực bị sa thải. Áp lực lên chiến lược gia người Hà Lan là rất lớn, nhất là khi Salah hay Van Dijk không còn ủng hộ HLV trưởng.

Arsenal lại dính cú đấm từ Villa Park

Villa Park, nơi Mikel Arteta luôn nếm trải những bài học cay đắng, một lần nữa trở thành sân khấu phơi bày giới hạn của Arsenal.

1 giờ trước

Tường Linh

Salah Liverpool

    Đọc tiếp

    Messi khong thot nen loi khi vo dich hinh anh

    Messi không thốt nên lời khi vô địch

    49 phút trước 07:34 7/12/2025

    0

    Sau khi Inter Miami đánh bại đối thủ để lên ngôi vô địch MLS Cup lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Lionel Messi không giấu được cảm xúc vỡ oà.

    Beckham xuc dong hinh anh

    Beckham xúc động

    2 giờ trước 06:39 7/12/2025

    0

    Huyền thoại David Beckham lộ rõ vẻ hạnh phúc sau khi chứng kiến Inter Miami vô địch MLS Cup 2025 lần đầu tiên trong lịch sử.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý