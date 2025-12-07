Salah tự đốt cầu nối

Mohamed Salah nói anh bị “ném dưới gầm xe buýt” sau trận hòa 3-3 với Leeds thuộc vòng 15 Premier League rạng sáng 7/12.

Mohamed Salah nói anh bị “ném dưới gầm xe buýt” sau trận hòa 3-3 với Leeds thuộc vòng 15 Premier League rạng sáng 7/12.

Lời than phiền ấy không chỉ phản ánh sự thất vọng cá nhân, mà còn khiến Liverpool rơi vào khủng hoảng truyền thông đúng lúc đội bóng cần sự ổn định nhất.

Salah bùng nổ cảm xúc

Mohamed Salah không lạ gì áp lực. Trong bảy năm tại Anfield, anh quen sống cùng kỳ vọng, quen bị soi xét, quen gồng gánh hàng công Liverpool. Nhưng vào buổi tối ảm đạm ở Elland Road, khi đội bóng đánh rơi hai điểm và anh lần thứ ba liên tiếp không được vào sân, Salah chọn bộc lộ cảm xúc theo cách gây nhiều hệ lụy nhất: công khai chỉ trích đội bóng và HLV Arne Slot.

“Tôi cảm thấy mình bị ném dưới gầm xe buýt”, Salah nói. Một câu ngắn, nhưng đủ để gây ra dư chấn lớn trong bối cảnh Liverpool đang sa sút. Bởi đây không chỉ là lời nói của một cầu thủ ngồi dự bị. Đây là lời của người từng là biểu tượng, từng là chân sút số một, từng được xem là không thể thay thế.

Như Danny Murphy phân tích trên Match of the Day, cảm xúc của Salah là điều dễ hiểu. Ba trận liền ngồi ngoài, phong độ của đội nhà sa sút, và bản thân anh vừa ký hợp đồng mới chưa đầy nửa năm. Một ngôi sao lớn sẽ không thể hài lòng với vai trò dự bị kéo dài. Nhưng Murphy cũng nhấn mạnh: cách thể hiện thì sai hoàn toàn.

Salah có thể rời Liverpool.

Trong bóng đá đỉnh cao, không thiếu những va chạm giữa cầu thủ lớn và HLV. Nhưng phần lớn đều được xử lý sau cánh cửa đóng kín. “Hãy giữ trong bốn bức tường của CLB”, Murphy khuyên.

Nghĩa là gõ cửa phòng HLV, gặp lãnh đạo CLB, tranh luận, tranh cãi, thậm chí đập bàn nếu cần. Nhưng tuyệt đối không biến vấn đề cá nhân thành một trận chiến trước truyền thông.

Salah làm điều ngược lại. Và hệ quả là Slot bị đặt vào thế khó, phòng thay đồ bị chia rẽ bởi nghi vấn và truyền thông lại có thêm lý do để xoáy sâu vào khủng hoảng của Liverpool. Một đội bóng vừa để mất điểm bốn lần trong năm trận Premier League gần nhất không cần thêm bất kỳ đám cháy nào nữa.

Căng thẳng càng tăng khi CAN đang cận kề. Salah sẽ rời Liverpool từ 15/12 và có thể chỉ trở lại sau 18/1 nếu Ai Cập tiến sâu. Nghĩa là trong gần một tháng quan trọng, Slot phải xoay xở mà không có ngôi sao lớn nhất.

Giờ đây, vấn đề không còn là khoảng trống thể thao, mà là khoảng trống tâm lý. Sau lời tuyên bố ấy, Salah trở lại thế nào? Đồng đội đón anh ra sao? Slot sẽ xử lý ra sao?

Bối cảnh thị trường chuyển nhượng khiến mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn. Saudi Arabia vẫn theo sát Salah. Liverpool được cho là “mở lòng” trước mọi kịch bản, nhưng họ vẫn giữ quyền chủ động nhờ hợp đồng hai năm vừa ký.

Câu hỏi đặt ra: liệu Salah còn muốn ở lại? Và nếu muốn rời đi, liệu tháng 1 có phải thời điểm thích hợp?

Salah đang đánh mất chính mình.

Hy vọng nào cho Salah?

Danny Murphy tin rằng mọi chuyện vẫn có thể lắng xuống. Ông nói Salah sẽ “bình tĩnh lại” và tin rằng ngôi sao người Ai Cập sẽ còn thi đấu cho Liverpool.

Đó là hy vọng hợp lý. Một cầu thủ từng ghi hơn 200 bàn cho CLB, từng là biểu tượng chói sáng trên đường biên phải, chắc chắn xứng đáng có một chương cuối tử tế tại Anfield, thay vì một cuộc chia tay đầy gai góc.

Song, lịch sử bóng đá cho thấy không có gì đảm bảo. Khi cảm xúc bùng nổ và niềm tin lung lay, những cuộc chia tay đẹp đôi khi lại kết thúc bằng khúc quanh bất ngờ. Và với Salah, lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm giác ấy đã xuất hiện rõ rệt.

Nếu có điều gì Liverpool cần lúc này, thì đó là sự bình tĩnh và đoàn kết. Đội bóng đang trượt dài sát mép top 8, hàng thủ mong manh, hàng công thiếu ổn định và Slot chưa tìm ra công thức tối ưu. Một phòng thay đồ nhiều rạn nứt sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Salah hiểu điều đó. Slot hiểu điều đó. CĐV Liverpool lại càng hiểu điều đó.

Salah vẫn còn thời gian để sửa chữa. Một lời giải thích kín đáo, một buổi họp nội bộ, hay đơn giản là sự im lặng và hành động đúng lúc có thể kéo mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Nhưng nếu lựa chọn tiếp tục đẩy sự việc đi xa hơn, tương lai của anh tại Anfield có thể rẽ theo hướng không mong muốn.

Liverpool từng vượt qua nhiều biến động lớn hơn thế. Nhưng cú nổ cảm xúc lần này của Salah, nếu không được xử lý đúng cách, rất có thể trở thành bước ngoặt khiến mối duyên giữa anh và Liverpool kết thúc theo cách không ai chờ đợi.