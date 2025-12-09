Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh gây chú ý của Ánh Viên

  Thứ ba, 9/12/2025 12:47 (GMT+7)
Trưa 9/12, Nguyễn Thị Ánh Viên đăng tải lời tri ân dành cho người bạn đặc biệt "da mình" luôn sát cánh suốt chặng đường bơi lội.

Bài đăng cảm ơn "da mình" của Ánh Viên.

Trên trang cá nhân, Ánh Viên hồi tưởng về những ngày tháng tập luyện gian khổ: "Những buổi nắng cháy ngoài hồ, những giờ nước Clo bào mòn làn da từng chút, những buổi tập kéo dài đến mệt lả… bạn luôn âm thầm chịu đựng, bảo vệ để mình có thể thoải mái bơi, hết giải này đến giải khác".

Cô nhấn mạnh sự kiên cường và bền bỉ của người bạn đồng hành ấy, người chưa bao giờ rời bước, bất chấp những khó khăn trên hành trình thể thao đầy thử thách.

Đối với Ánh Viên, dù hành trình thi đấu đỉnh cao khép lại, tình yêu với bơi lội vẫn luôn cháy bỏng. Cô khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với môn thể thao này theo cách khác. Đó là truyền cảm hứng, tình yêu và kỹ năng bơi lội cho các thế hệ trẻ, giúp những bạn nhỏ bắt đầu hành trình riêng của mình dưới làn nước.

Hình ảnh Ánh Viên đăng tải nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và chia sẻ, thể hiện sự đồng cảm và ngưỡng mộ từ cộng đồng yêu thể thao. Nhiều người hâm mộ nhận xét đây là thông điệp xúc động, tôn vinh những nỗ lực thầm lặng phía sau thành tích, và thể hiện trách nhiệm của Ánh Viên trong việc nuôi dưỡng thế hệ vận động viên trẻ.

Ánh Viên được xem là huyền thoại bơi lội Việt Nam với 150 huy chương trong sự nghiệp. Sau khi giải nghệ năm 2022, cô chuyển sang huấn luyện, tham gia các hoạt động cộng đồng, tận hưởng cuộc sống mới đầy năng lượng và đa dạng.

