Ánh Viên 'lột xác'

  • Thứ hai, 20/10/2025 13:28 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Nguyễn Thị Ánh Viên rạng rỡ và cuốn hút trong bộ ảnh mới, khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng thần thái tự tin, thanh thoát.

Ánh Viên rạng rỡ trong bộ ảnh mới. Ảnh: FBNV.

Nữ kình ngư sinh năm 1996 vừa tung loạt ảnh mới khi xuất hiện tại một sự kiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong bộ ảnh, Ánh Viên gây ấn tượng mạnh với màn “lột xác” ngoạn mục. Cô diện chiếc váy trắng dài ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong mềm mại và vóc dáng săn chắc. Đây là thành quả của nhiều năm miệt mài tập luyện thể thao.

Bộ váy thiết kế tinh giản nhưng khéo léo giúp Ánh Viên khoe trọn bờ vai thon, vòng eo gọn và tỷ lệ cơ thể cân đối. Không cần cầu kỳ, cô chọn layout trang điểm nhẹ nhàng, tông nude tự nhiên và kiểu tóc búi cao gọn gàng, càng làm nổi bật nét thanh thoát, sang trọng.

Điểm khiến nhiều người trầm trồ hơn cả là thần thái tự tin và cuốn hút của Ánh Viên. Không còn là hình ảnh cô gái mạnh mẽ trên đường bơi, Ánh Viên giờ đây toát lên vẻ mềm mại, duyên dáng của người phụ nữ đang ở thời kỳ rực rỡ nhất. Từng ánh mắt, nụ cười của cô đều toát lên sự bình thản và sức hút riêng – một nét đẹp trưởng thành sau hành trình dài theo đuổi thể thao đỉnh cao.

Anh vien anh 1

Sắc vóc thăng hạng của Ánh Viên sau khi giải nghệ. Ảnh: FBNV.

Giữa không gian trang nhã của sự kiện, Ánh Viên trở thành tâm điểm với khí chất tự nhiên và vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại. Hình ảnh mới khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, đồng thời thêm phần ngưỡng mộ sự biến hóa linh hoạt của “nữ hoàng đường đua xanh” – giờ đây vừa mạnh mẽ, vừa quyến rũ theo cách rất riêng.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Văn Lâm căng thẳng khi đối đầu Hà Nội

Thủ môn Đặng Văn Lâm có hiệp đấu vất vả khi liên tục chịu sức ép từ các pha tấn công của Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tối 18/10.

41:2463 hôm qua

Mai Hoa

