FPT Play khởi động chuỗi sự kiện FPT Play Open Cup

FPT Play Open Cup, chuỗi sự kiện do FPT Play phối hợp tổ chức, dự kiến thu hút hàng nghìn người tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ tại 17 tỉnh, thành trên cả nước.

FPT Play Open Cup là chuỗi sự kiện thể thao, văn hóa, văn nghệ do FPT Play, Tập đoàn FPT phối hợp nhiều xã, phường trên địa bàn 17 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức. Chuỗi sự kiện dự kiến diễn ra từ nay đến hết 2/11.

Cúp và kỷ niệm chương FPT Play Open Cup. Ảnh: FPT Play.

Trọng tâm của chuỗi sự kiện FPT Play Open Cup là các giải thể thao phong trào tại địa phương, xoay quanh 4 bộ môn chính gồm bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông và pickleball. Đây đều là những bộ môn “hot” với lượng người chơi ngày càng tăng.

Đáng chú ý, bóng chuyền và pickleball cũng là 2 nội dung thể thao FPT Play đang chú trọng đầu tư. Gần đây nhất, Giải Bóng chuyền Nữ VĐQG Hàn Quốc 2024/25 và 5 chặng thuộc hệ thống PPA Tour Asia 2025 đều được phát sóng độc quyền trên các nền tảng của đơn vị.

Các hoạt động của FPT Play Open Cup không chỉ diễn ra tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, mà còn “phủ sóng” ở nhiều tỉnh, thành như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Điện Biên, An Giang, Đắk Lắk, Cao Bằng, Tuyên Quang và Vĩnh Long.

Sân pickleball Dốc Ga là nơi diễn ra sự kiện FPT Play Open Cup tại Thanh Hóa. Ảnh: FPT Play.

Với tổng giá trị giải thưởng gần 180 triệu đồng, chuỗi sự kiện được FPT Play kỳ vọng trở thành sân chơi bổ ích, đồng thời tạo cơ hội trải nghiệm hấp dẫn cho đông đảo người dân địa phương trên cả nước. Mới đây, FPT Play Open Cup đã khai mạc chặng đầu tiên tại phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa), thu hút gần 1.000 người tham dự.

Giải đấu diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 122 tay vợt tranh tài. Dù là giải đấu phong trào, công tác tổ chức và trọng tài vẫn đảm bảo tính nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Chi nhánh FPT Telecom Thanh Hóa, Tập đoàn FPT, cho biết: “Pickleball là một môn thể thao mới, trẻ, đầy năng lượng, có nhiều điểm tương đồng với tinh thần FPT: Luôn tiên phong, luôn đổi mới, luôn mang điều tích cực đến cộng đồng”.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Chi nhánh FPT Telecom Thanh Hóa, Tập đoàn FPT, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT Play.

“Công nghệ có thể kết nối con người, nhưng trái tim mới là chất keo mạnh mẽ nhất. Sau sự kiện này, điều chúng ta đạt được còn lớn những chiếc cúp hay huy chương. Đó là tinh thần cống hiến và yêu thương”, ông Nguyễn Khắc Hiếu cho biết.

Lịch trình tổ chức FPT Play Open Cup tại 17 tỉnh, thành. Đồ họa: FPT Play.

Sự kiện FPT Play Open Cup tại Thanh Hóa diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi cả nước đang chung tay khắc phục thiệt hại do bão Matmo gây ra ở các tỉnh phía bắc. Sau lời kêu gọi, ban tổ chức đã quyên góp được tổng cộng 45 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được gửi tới các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt thiên tai.

Các sự kiện tiếp theo của FPT Play Open Cup sẽ diễn ra theo lịch trình đến hết 2/11.