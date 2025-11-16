Ánh Viên và dàn A-List tạo điểm nhấn ở Phú Quốc

Tuần lễ IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 vừa khép lại với bầu không khí cuồng nhiệt và chất lượng chuyên môn vượt trội.

Ánh Viên tham dự cuộc thi IRONMAN tại Phú Quốc.

Mùa giải năm nay ghi nhận số lượng VĐV Việt Nam tăng gần 25% so với 2024, cho thấy sức bật mạnh mẽ của cộng đồng thể thao sức bền trong nước. Hơn 2.000 VĐV đến từ 60 quốc gia tạo nên một đường đua đẳng cấp, củng cố vị thế Phu Quoc Marina và Đảo Ngọc như điểm đến lý tưởng của phong trào IRONMAN tại châu Á.

Năm 2025 cũng là dấu mốc tròn 10 năm IRONMAN hiện diện tại Việt Nam, một hành trình chứng kiến sự trưởng thành của phong trào ba môn phối hợp và sự gắn kết bền bỉ của cộng đồng VĐV.

Ở bảng nam, Kenshin Mizushima (Nhật Bản) tiếp tục thể hiện phong độ vượt trội. Sau chiến thắng tại Đà Nẵng, anh tái lập ngôi vương tại Phú Quốc với thời gian 04:06:55, dẫn đầu cả nhóm tuổi 18-24 và hạng mục A-List. Alex Thio (Singapore) về nhì với 04:15:15, trong khi Marcel van Oudtshoorn (Đức) đứng thứ ba với 04:22:20.

Bảng nữ chứng kiến màn bảo vệ ngôi vô địch thuyết phục của Ling Er Choo (Singapore) với thành tích 04:48:04. Hannah Gibson (Australia) và Hạnh Nguyễn (Việt Nam) lần lượt hoàn tất podium.

Giải đấu năm nay ghi dấu sự xuất hiện của nhiều gương mặt đặc biệt. Huyền thoại Mark Allen, 6 lần vô địch IRONMAN World Championship, bất ngờ trở lại thi đấu ở nội dung tiếp sức, tạo nên khoảnh khắc biểu tượng cho cộng đồng IRONMAN Việt Nam.

“Kình ngư vàng” Ánh Viên cũng trở lại mạnh mẽ, giành hạng Nhì nữ tại SUNRISE SPRINT Việt Nam và tiếp tục đứng nhì ở nội dung tiếp sức nam-nữ tại Phú Quốc.

Các VĐV thuộc nhóm A-List như Kenshin Mizushima, Ling Er Choo, Hannah Gibson hay Lê Nhật Tài tiếp tục là điểm tựa chuyên môn và nguồn cảm hứng lớn của phong trào ba môn phối hợp Việt Nam.

Kenshin Mizushima chia sẻ sau chiến thắng: “Trở lại Phú Quốc sau năm 2023, tôi đặt mục tiêu cao hơn và rất vui khi tiếp tục duy trì phong độ tốt nhất. Sự cổ vũ của khán giả và cách tổ chức chuyên nghiệp đã giúp tôi bứt phá đến cuối cùng”.

IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 khép lại với dấu ấn của một giải đấu tròn trịa, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao sức bền châu Á.