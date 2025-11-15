Ánh Viên chinh phục 3 môn phối hợp

Cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên gây ấn tượng khi giành vị trí nhất nhóm tuổi 25-29 tại cuộc thi 3 môn phối hợp Sunrise Sprint diễn ra sáng 15/11 tại Phú Quốc.

Ánh Viên giành vị trí nhất nhóm tuổi 25-29.

Đây là lần hiếm hoi Ánh Viên tham dự một giải Ironman bởi sau giải nghệ, cô chủ yếu tập trung vào công tác huấn luyện trẻ em. Cựu kình ngư tham gia nội dung bơi 1 km, đạp xe 20 km và chạy 5 km.

Ánh Viên hoàn thành phần bơi trong 10 phút 20 giây, tiếp tục chứng tỏ khả năng bơi lội xuất sắc. Phần đạp xe kết thúc với 40 phút 43 giây, tốc độ trung bình 29,6 km/h, trong khi phần chạy chỉ mất 22 phút 34 giây, đạt pace 4:31/km - tiến bộ đáng kể so với mức 10 phút/km khi mới bắt đầu thử sức với chạy bộ.

Thành tích của Ánh Viên là 1 giờ 18 phút 47 giây, giúp cô xếp thứ 14 nội dung cá nhân, hạng nhì nữ chung cuộc và nhất lứa tuổi 25-29. Trên các diễn đàn Ironman và chạy bộ, nhiều người dành lời khen ngợi cho Ánh Viên bởi cô không chuyên luyện tập các môn phối hợp.

Chia sẻ sau cuộc thi, Ánh Viên cho biết: "Lần này tôi chủ yếu đưa các học trò đi thi đấu và muốn thử sức mình, không đặt mục tiêu cao. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời".

Ngày 16/11, Ánh Viên sẽ tiếp tục tham dự nội dung đồng đội cùng Nguyễn Văn Long và Quang Nguyễn, trong đó cô sẽ bơi 1,9 km, Long chạy 21 km và Quang đạp xe 90 km.

Ánh Viên được xem là huyền thoại bơi lội Việt Nam với 150 huy chương trong sự nghiệp. Sau khi giải nghệ năm 2022, cô chuyển sang huấn luyện, tham gia các hoạt động cộng đồng, tận hưởng cuộc sống mới đầy năng lượng và đa dạng.