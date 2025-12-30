Pep Guardiola quá mát tay

Sau một mùa giải sa sút hiếm hoi, Manchester City trở lại mạnh mẽ nhờ những bản hợp đồng đúng chỗ, đúng thời điểm.

Pep Guardiola chứng minh ông không chỉ giỏi huấn luyện, mà còn cực kỳ mát tay trên thị trường chuyển nhượng.

Pep chọn đúng người

Mùa hè vừa qua buộc Manchester City phải thay đổi. Mùa 2024/25 khép lại với vị trí thứ ba tại Premier League, kém nhà vô địch Liverpool tới 13 điểm và không có danh hiệu nào.

Với một tập thể quen thống trị, đó là dấu hiệu rõ ràng của sự chững lại. Pep Guardiola hiểu rằng, nếu không cải tổ, Man City sẽ tự đánh mất vị thế của mình.

Bài toán càng trở nên phức tạp khi hàng loạt trụ cột rời đi hoặc không còn ở đỉnh cao. Kevin De Bruyne, Ederson, Kyle Walker, Gündogan hay Akanji đều không còn hiện diện.

Rodri trở lại sau chấn thương nặng với nhiều dấu hỏi. Man City cần không chỉ chiều sâu, mà là những cá nhân đủ đẳng cấp để thay đổi trục vận hành của đội bóng.

Guardiola phản ứng theo cách quen thuộc: chi tiêu có chọn lọc nhưng dứt khoát. Hơn 200 triệu euro được sử dụng để mang về những cái tên như Gianluigi Donnarumma, Tijjani Reijnders và Rayan Cherki. Không phải những bản hợp đồng chạy theo trào lưu, mà là những mảnh ghép giải quyết trực tiếp vấn đề.

Gianluigi Donnarumma cho thấy giá trị ở Man City.

Donnarumma là ví dụ rõ ràng nhất. Việc đưa về thủ môn số một từ Paris Saint-Germain lập tức mang lại sự ổn định cho hàng thủ. Anh khiến người ta nhanh chóng quên Ederson, đồng thời đẩy James Trafford xuống vai trò dự bị. Man City không còn bất an trong khung gỗ, và đó là nền tảng quan trọng cho mọi cuộc tái thiết.

Ở tuyến giữa, Reijnders mang lại thứ mà CLB thiếu hụt: sự mượt mà và liên kết. Tiền vệ người Hà Lan không ồn ào, không cần khoảnh khắc ồn ào, nhưng luôn hiện diện đúng lúc.

Khả năng di chuyển thông minh, chuyền bóng nhanh và đọc trận đấu tốt của cựu sao AC Milan giúp Man City duy trì nhịp kiểm soát quen thuộc. 10 lần góp dấu giày vào bàn thắng là minh chứng đủ rõ cho giá trị thầm lặng ấy.

Nhưng bản hợp đồng tạo ra nhiều cảm xúc nhất là Cherki. Mới 22 tuổi, cầu thủ người Pháp mang đến cho Man City sự ngẫu hứng hiếm hoi trong một hệ thống vốn rất kỷ luật.

Cherki thuận cả hai chân, dám mạo hiểm và sở hữu kỹ năng xử lý trong không gian hẹp ở đẳng cấp cao. Guardiola gọi anh là “phi thường”, và đó không phải lời khen xã giao. Cherki không chỉ ghi bàn hay kiến tạo, anh làm trận đấu trở nên khó đoán hơn.

Pep nâng tầm những quân bài cũ

Điều đáng nói là, bên cạnh các tân binh, Guardiola còn “hồi sinh” nhiều cái tên cũ. Nico Gonzalez từng chật vật thích nghi mùa trước, giờ trở thành trụ cột chơi trọn vẹn gần như mọi phút. Guardiola biến anh thành một phiên bản Rodri trẻ hơn, linh hoạt hơn.

Trong khi đó, Doku đóng vai mũi khoan tốc độ, dẫn đầu Premier League về rê bóng, chạm bóng trong vòng cấm và tạo cơ hội từ bóng sống.

Sự trở lại của Phil Foden cũng đáng chú ý không kém. Sau mùa giải mờ nhạt, Foden bùng nổ với hiệu suất ghi bàn và kiến tạo vượt xa chính mình, trở lại đúng hình ảnh ngôi sao mà City cần.

Tất cả mảnh ghép ấy tạo nên một kết luận rõ ràng. Guardiola không chỉ sửa sai sau một mùa giải thất vọng. Ông tái thiết CLB bằng những lựa chọn chính xác, cân bằng giữa đẳng cấp và phù hợp hệ thống.

Ở một giải đấu mà chuyển nhượng thường là canh bạc, Guardiola tiếp tục cho thấy khả năng hiếm có: biết chính xác đội bóng của mình cần ai, và cần họ để làm gì.