Thần đồng Bayern lập kỷ lục

Tài năng 17 tuổi Lennart Karl lập kỷ lục Champions League trong chiến thắng 3-1 của Bayern Munich trước Sporting Lisbon rạng sáng 10/12.

Karl tỏa sáng ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Phút 69 trên sân Allianz Arena, Karl đón đường tạt bóng chuẩn xác từ Konrad Laimer, khống chế gọn gàng rồi dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-1 cho Bayern trước Sporting.

Với pha lập công này, Karl trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League ghi bàn ở ba trận liên tiếp (17 tuổi 9 tháng 16 ngày). Đây là cột mốc khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của viên ngọc trẻ người Đức.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là trận thứ tư của Karl tại Champions League. Anh ghi bàn đầu tiên trong trận gặp Club Brugge, sau đó tiếp tục lập siêu phẩm ở trận thua 1-3 trước Arsenal trước khi lại nổ súng vào lưới Sporting Lisbon.

Theo định giá hiện tại trên Transfermarkt, Karl là tài năng U18 đắt giá nhất thế giới, với giá trị chuyển nhượng ước tính khoảng 20 triệu euro. Con số này được dự đoán sẽ còn tăng mạnh trong lần cập nhật mới, bởi những gì anh thể hiện cho thấy Karl hoàn toàn đủ khả năng trở thành trụ cột của Bayern trong tương lai gần.

Sinh năm 2008 tại Aschaffenburg, Karl gia nhập học viện Bayern từ năm 12 tuổi. Chỉ trong ba năm, anh vượt qua mọi cấp độ trẻ, ghi hàng chục bàn thắng và kiến tạo, trước khi được ký hợp đồng chuyên nghiệp đến năm 2028, kèm điều khoản gia hạn tự động khi anh tròn 18 tuổi vào tháng 2/2026.

