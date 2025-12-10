Thảm họa Chelsea

Rạng sáng 10/12, Chelsea thua ngược Atalanta 1-2 ở vòng phân hạng Champions League.

Đã 4 trận trôi qua, Chelsea chưa biết mùi chiến thắng. Trận thua tủi hổ tại Bergamo khiến niềm tin của người hâm mộ "The Blues" với thầy trò Enzo Maresca chạm đáy. CĐV khó nuốt trôi thất bại trước đối thủ chỉ đứng thứ 12 tại Serie A. Đây cũng là trận không thắng thứ 5 liên tiếp trên sân khách của đại diện Tây London.

Từ vị thế của đội nằm trong nhóm vào thằng vòng loại trực tiếp, Chelsea bị đẩy xuống thứ 11 và đứng trước nguy cơ phải đá play-off, nếu không giành trọn 6 điểm trong 2 lượt trận còn lại.

Chelsea lộ rõ sự thiếu ổn định.

Khởi đầu đầy hứng khởi, Atalanta suýt chấm dứt chuỗi trận không ghi bàn trong hiệp một của họ khi Lookman liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành Chelsea. Tiền đạo này khiến Robert Sanchez phải trổ tài ở pha bóng phút thứ 6, trước khi bị Josh Acheampong từ chối một cơ hội khác ở giữa hiệp.

Sự phung phí cơ hội khiến đội chủ nhà phải trả giá. Chelsea bất ngờ mở tỷ số ở phút 25, khi đường căng ngang của Reece James được Joao Pedro chuyển hóa thành bàn thắng. VAR xác nhận cầu thủ người Brazil không việt vị, giúp "The Blues" chiếm ưu thế và kiểm soát hoàn toàn nửa cuối hiệp một.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến sau giờ nghỉ. Atalanta, CLB vốn nổi tiếng chơi bùng nổ trong hiệp hai, đã cho thấy sự khác biệt. Chỉ hai phút sau khi bàn thắng của Lookman bị từ chối, Charles De Ketelaere tung đường chuyền dọn cỗ để Gianluca Scamacca đánh đầu gỡ hòa ở phút 55.

Tận dụng đà hưng phấn, Atalanta tiếp tục dồn ép và được đền đáp ở phút 83. De Ketelaere đột phá táo bạo, dứt điểm khiến bóng chạm người Marc Cucurella, bật qua Sanchez rồi đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1.

Những nỗ lực cuối cùng của Garnacho và James đều bị thủ thành Carnesecchi hóa giải, khép lại một trận đấu đáng quên của Chelsea và mở ra hy vọng lớn cho Atalanta trong cuộc đua vượt qua vòng bảng Champions League.