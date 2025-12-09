Sterling 'biến mất' như thế nào ở Chelsea?

Từng là hung thần của Atalanta, từng thuộc nhóm cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Pep Guardiola, Raheem Sterling nay trở thành “người vô hình” tại Chelsea.

Raheem Sterling chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Sự rơi rụng ấy không đến trong một khoảnh khắc, mà là một chuỗi trượt dài của sai lầm, thời điểm và cả định mệnh.

Từ biểu tượng chiến thắng đến bản hợp đồng lạc nhịp

Raheem Sterling từng khiến châu Âu khiếp sợ. Năm 2019, anh hủy diệt Atalanta bằng một cú hat-trick chỉ trong 11 phút, góp công vào chiến thắng 5-1 của Manchester City tại Champions League. Hai tuần sau, anh lại ghi bàn duy nhất trong trận hòa 1-1 trên đất Italy. Khi đó, Giovanni Sartori nói với Sterling: “Cậu là cầu thủ hay nhất thế giới”.

Sáu năm trôi qua, cũng chính Atalanta lại chứng kiến một Sterling hoàn toàn khác. Không còn là nỗi ám ảnh. Không còn là hung thần. Thậm chí, anh không còn tồn tại trong hệ thống của Chelsea FC.

Sterling vừa bước sang tuổi 31. Man City chúc mừng. Tuyển Anh chúc mừng. Còn Chelsea thì im lặng. Một sự im lặng không chỉ dành cho sinh nhật, mà đã kéo dài suốt nhiều tháng. Sterling không có tên trong danh sách thi đấu, không có trên website CLB, cũng không còn trong bất kỳ kế hoạch chuyên môn nào.

Đó không còn là dấu hiệu của “sa sút phong độ”. Đó là trạng thái bị gạt ra bên lề.

Sterling không phải cầu thủ tầm thường. Dưới thời Pep Guardiola, chỉ Lionel Messi và Sergio Aguero ghi nhiều bàn hơn anh. Mười danh hiệu lớn cùng Man City. Á quân Champions League. Top 3 cầu thủ Anh ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League.

Năm ngoái, Sterling khoác áo Arsenal, nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Khi Chelsea chi 50 triệu bảng để mua Sterling năm 2022, họ tin đang sở hữu một thủ lĩnh tấn công. Nhưng Stamford Bridge không phải mảnh đất của sự hồi sinh. Sterling đến trong giai đoạn Chelsea hỗn loạn bậc nhất lịch sử hiện đại: thay HLV liên tục, triết lý rối loạn, áp lực bủa vây.

Ở môi trường ấy, một cầu thủ vốn sống nhờ nhịp điệu, không gian và sự hỗ trợ chiến thuật như Sterling dễ dàng lạc nhịp.

Anh chơi không tệ trong giai đoạn đầu. Nhưng “không tệ” là quá ít cho một cầu thủ lương hơn 300.000 bảng/tuần. Và khi Chelsea tiếp tục thay đổi, Sterling dần biến thành phần dư thừa.

Mùa hè 2024, Sterling chấp nhận sang Arsenal theo dạng cho mượn vào phút chót. Một thương vụ không được xây dựng bằng niềm tin, mà bằng sự “chữa cháy” của thị trường.

Arsenal không đặt nhiều gánh nặng tài chính lên Sterling. Điều đó đồng nghĩa Arsenal cũng không chịu sức ép phải sử dụng anh thường xuyên. Mikel Arteta tin vào hệ thống hơn là một cái tên đã qua thời đỉnh cao.

Sterling chơi mờ nhạt. Anh đá 6 trận Champions League, nhưng không ghi bàn. Chuyến đi Bergamo năm ấy cũng chỉ là 17 phút cuối trận. Một phiên bản méo mó của chính người từng gieo ác mộng cho Atalanta.

Khi trở lại Chelsea, cánh cửa gần như đã khép lại hoàn toàn.

Lương cao, thời điểm sai, và cánh cửa tháng 1

Sterling còn 18 tháng hợp đồng, mức lương hơn 300.000 bảng/tuần. Đó là bức tường lớn nhất ngăn anh rời Stamford Bridge. Không CLB nào sẵn sàng chi mức ấy cho một cầu thủ không còn là trung tâm chiến thuật.

Mùa hè vừa qua, Vincent Kompany từng gọi điện mời gọi Sterling sang Bayern Munich theo dạng cho mượn. Một cơ hội sinh tồn. Sterling sẵn sàng nếu đó là hợp đồng chính thức hai năm. Nhưng Bayern chỉ đề xuất mượn. Và anh từ chối.

Sterling nằm trong danh sách bị Chelsea "bỏ lại".

Không phải vì ngạo mạn. Mà vì một cầu thủ đi qua nhiều vinh quang cũng cần sự ổn định cho gia đình. Nhất là khi ngôi nhà của anh vừa bị trộm đột nhập, các con có mặt bên trong, và chính Sterling là người đối mặt kẻ lạ.

Từ đó, anh gần như biến mất khỏi đời sống bóng đá đỉnh cao.

Sterling vẫn tập luyện ở Cobham. Một mình. Hoặc cùng đội U21. Anh không bỏ bóng đá. Nhưng bóng đá bây giờ chỉ còn tồn tại qua các con và học viện riêng của anh.

Cậu con trai 8 tuổi Thiago đá cho đội trẻ Arsenal. Sterling thường xuyên có mặt trên khán đài. Có lúc, người ta thấy gương mặt anh ánh lên niềm vui giản dị. Một cầu thủ từng đứng trên đỉnh cao châu Âu, nay tìm lại lửa nghề từ những bước chạy của con trai.

Đó là hình ảnh vừa ấm áp, vừa cay đắng.

Sterling không phải ngôi sao đầu tiên “chết chìm” ở Chelsea thời hậu Roman Abramovich. Và chắc chắn không phải người cuối cùng. Stamford Bridge những năm gần đây là nơi nuốt chửng cá tính, làm mòn tinh thần, và bào mòn cả những bộ CV hào nhoáng nhất.

Sterling cũng có trách nhiệm cho sự trượt dài của mình. Nhưng anh không đơn độc trong bi kịch ấy.

Sáu năm trước, Atalanta gọi Sterling là người hay nhất thế giới. Hôm nay, cũng chính Atalanta bước vào trận đấu với Chelsea thuộc League Phase, Champions League mà không phải quan tâm đến cái tên Sterling.

Một cầu thủ từng đứng giữa ánh sáng chói lòa, nay lặng lẽ tan vào bóng tối.

Tháng 1 sẽ định đoạt tất cả. Hoặc Sterling tìm thấy lối thoát cuối cùng cho sự nghiệp. Hoặc “người vô hình” sẽ mãi là cái tên được nhắc đến trong tiếc nuối.