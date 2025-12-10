Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Yamal làm nên lịch sử

  • Thứ tư, 10/12/2025 05:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 10/12, Lamine Yamal kiến tạo giúp Barca thắng ngược Frankfurt 2-1 ở vòng phân hạng Champions League.

Phút 53 trận đấu trên sân Camp Nou, Lamine Yamal xuất hiện bên cánh trái và có pha treo bóng vừa tầm để Jules Kounde bật cao đánh đầu từ cự ly gần, ấn định thắng lợi 2-1 cho chủ nhà.

Với pha kiến tạo này, Yamal vượt qua Kylian Mbappe để trở thành cầu thủ góp công vào nhiều bàn thắng nhất tại Champions League ở tuổi 18. Sao trẻ của Barcelona đã ghi dấu giày vào 14 bàn thắng (7 bàn, 7 kiến tạo), nhiều hơn 1 so với kỷ lục cũ của Kylian Mbappe.

Yamal anh 1

Yamal chơi ấn tượng dù chịu sức ép lớn từ truyền thông trong thời gian qua.

Chủ nhân Quả bóng bạc 2025 duy trì phong độ ấn tượng kể từ khi bình phục chấn thương háng với 6 bàn, 8 kiến tạo chỉ sau 14 lần ra sân ở mọi đấu trường.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Yamal giúp Barca có màn lội ngược dòng thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 3 ngày. 3 điểm quan trọng mở toang cơ hội giành vé vào thẳng vòng loại trực tiếp cho thầy trò Hansi Flick, khi họ chỉ kém top 8 đúng 2 điểm.

Ở 2 lượt trận cuối, Barca chỉ phải gặp những đối thủ "mềm", đó là Slavia Prague và Copenhagen. Nếu giành trọn 6 điểm, khả năng vào top 8 của đội bóng xứ Catalonia là khá lớn.

Barca lội ngược dòng ngoạn mục

Rạng sáng 7/12, Barca đánh bại Betis 5-3 để xây chắc ngôi đầu La Liga sau 15 vòng.

04:57 7/12/2025

Duy Anh

Yamal Yamal Barcelona Cúp C1 Champions League

    VAR gay tranh cai o Champions League hinh anh

    VAR gây tranh cãi ở Champions League

    19 phút trước 06:56 10/12/2025

    0

    Trận đấu giữa Liverpool và Inter Milan tại Champions League rạng sáng 10/12 trở thành tâm điểm tranh cãi khi bàn thắng của Ibrahima Konate bị VAR từ chối.

