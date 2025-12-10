Greenwood bùng nổ

Tiền đạo Mason Greenwood tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 3-2 của Marseille trước USG ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 10/12.

Greenwood rực sáng ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Cựu sao MU ghi bàn ở các phút 41 và 58, góp công lớn giúp Marseille giành trọn 3 điểm trên sân khách. Đây đã là bàn thắng thứ 3 của Greenwood tại đấu trường châu Âu mùa này. Ở Ligue 1, anh sở hữu 10 pha lập công sau 14 trận, dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB.

Theo Sofascore, Greenwood được chấm 9 điểm sau màn trình diễn trước USG. Ngoài cú đúp, tiền đạo người Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 84%, có 61 lần chạm bóng, 2 lần qua người thành công nhưng cũng mất bóng 18 lần.

Rời MU hè 2024 với mức phí 30 triệu euro để gia nhập Marseille, Greenwood lập tức hồi sinh mạnh mẽ. Anh góp phần quan trọng giúp đội bóng Pháp giành vé dự Champions League và trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất Ligue 1 ngay trong mùa giải đầu tiên.

Những tiếng hò reo tên Greenwood ngày càng vang vọng trên khán đài sân Velodrome. Truyền thông Pháp cũng tập trung ca ngợi phong độ trên sân cỏ của anh, thay vì nhắc lại những vấn đề đời tư trong quá khứ.

Trên bảng xếp hạng Champions League, Marseille đang đứng thứ 16, vị trí đủ để họ góp mặt ở vòng play-off. Tính đến hiện tại, đại diện nước Pháp có 3 chiến thắng và 3 thất bại.

