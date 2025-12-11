Chưa phải lúc Salah rời Anfield

Liverpool chọn sự thận trọng thay vì xúc cảm, ngăn Salah chia tay sớm để tránh rơi vào thế yếu trước các đại gia Saudi.

Salah có thể chia tay Liverpool.

Liverpool bước vào cuối tuần với một nghịch lý kỳ lạ: Mohamed Salah muốn nói lời tạm biệt tại Anfield, nhưng CLB lại cố giữ mọi cánh cửa mở. Không phải vì họ kỳ vọng ngôi sao 33 tuổi sẽ thay đổi ý định, mà vì một cái vẫy tay sai thời điểm có thể khiến giá trị chuyển nhượng của anh lập tức giảm xuống.

Trong thời đại mà từng chi tiết nhỏ đều bị đặt lên bàn cân, Liverpool hiểu họ không thể tự làm suy yếu vị thế của mình trước khi thị trường mùa đông mở cửa.

Sự thận trọng của Liverpool

Salah vẫn còn hợp đồng đến năm 2027 và đó là lợi thế lớn nhất của Liverpool. Họ không muốn gửi tín hiệu rằng tiền đạo này “hết đường quay lại” ngay tại Anfield.

Một màn chia tay cảm động, nếu diễn ra vào cuối tuần này, sẽ trở thành bằng chứng không thể chối cãi rằng Salah và Liverpool đã bước tới điểm kết thúc. Khi đó, Saudi Arabia, vốn đang sẵn sàng trả bất cứ giá nào, sẽ trở thành bên nắm đằng chuôi. Liverpool không thể chấp nhận điều đó.

Đây không phải là câu chuyện tình cảm. Đây là bài toán kinh tế và quyền lực.

Salah bị loại khỏi danh sách thi đấu trận gặp Inter Milan thuộc League Phase, Champions League. Anh tập cùng đội một buổi, và tập một mình buổi sau đó.

HLV Arne Slot chưa quyết định liệu có đưa Salah vào danh sách trận gặp Brighton hay không. Nhưng một điều chắc chắn: các cầu thủ không thi đấu vẫn phải xuất hiện tại Anfield. Salah vẫn sẽ có mặt, nhưng Liverpool không muốn biến buổi tối đó thành một buổi “chia tay công khai”.

Trong cuộc phỏng vấn cuối tuần trước, Salah nói sẽ tới Anfield để “chào tạm biệt người hâm mộ” trước khi dự CAN 2025. Phát ngôn này chính là mồi lửa khiến mọi việc bùng lên. Với Liverpool, đó là sai nhịp. CLB mất Trent Alexander-Arnold gần như theo dạng tự do mùa trước và chỉ kịp thu về 10 triệu bảng phí phá vỡ sớm. Họ không muốn rơi vào thế bị động thêm lần nữa.

Điều Liverpool cần là mức phí chuyển nhượng xứng đáng cho cầu thủ ghi hơn 200 bàn, trở thành biểu tượng của kỷ nguyên Klopp và là một trong những gương mặt Hồi giáo nổi tiếng nhất thế giới.

Salah đang đánh mất chính mình.

Bốn CLB thuộc sở hữu PIF, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli, đều sẵn sàng nhảy vào thương vụ. Nhưng nhóm ngoài PIF, như Al Qadsiah, cũng theo đuổi quyết liệt với hậu thuẫn của những tập đoàn khổng lồ như Aramco. Một nguồn tin mô tả cuộc đua này là “làm mọi cách”, bởi Salah không chỉ mang giá trị chuyên môn mà còn là biểu tượng văn hóa.

Trong bối cảnh đó, một cái vẫy tay tạm biệt tại Anfield có thể khiến Liverpool mất hàng chục triệu bảng.

Carragher xin lỗi, Klopp nhắc lại sự thật

Jamie Carragher, người từng gọi Salah là “nỗi ô nhục” sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi, phải nói lời xin lỗi trên sóng CBS. Đây là sự việc hiếm hoi cho thấy nội bộ Liverpool không còn giữ được sự thống nhất tuyệt đối như trước.

Jurgen Klopp, người hiểu Salah hơn bất kỳ ai, cũng mô tả chân sút Ai Cập là cầu thủ “không dễ nhưng cũng không khó quản lý”, và rắc rối chỉ xuất hiện khi anh bị thay ra hoặc không được đá chính. Đó là bản chất của một siêu sao: khao khát xuất hiện trên sân luôn vượt quá mọi giới hạn.

Virgil van Dijk không đứng về phía ai. Anh nhấn mạnh đây là chuyện giữa CLB và Salah, và phòng thay đồ không can thiệp. Dominik Szoboszlai cũng nói thẳng: mỗi cầu thủ có cuộc đời và sự nghiệp riêng, và họ không có quyền phán xét.

Những phản ứng này mang màu sắc trung lập nhưng cũng đầy tinh tế. Tập thể Liverpool hiểu họ không được phép đổ thêm dầu vào cuộc khủng hoảng lớn nhất mùa giải.

Tất cả đều cảm nhận được rằng Salah đang ở đoạn cuối hành trình tại Liverpool. Nhưng thời khắc đó chưa thể đến vào thứ Bảy này. Không phải vì tình cảm chưa đủ, mà vì Liverpool cần bảo toàn lợi ích cho giai đoạn đàm phán có thể định hình lại thị trường chuyển nhượng châu Âu mùa đông.

Salah muốn nói lời tạm biệt. Liverpool muốn hoãn nó. Và Anfield, dù quen với những khoảnh khắc đẹp, sẽ phải chờ để chứng kiến lần cuối cùng số 11 bước ra trong sắc đỏ.