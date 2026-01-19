Timber công khai đối đầu Van Persie

Nội bộ Feyenoord đang trở nên căng thẳng khi xảy ra mâu thuẫn giữa HLV Robin van Persie và tiền vệ Quinten Timber.

HLV Van Persie bị chỉ trích.

Sau thất bại 3-4 của Feyenoord trước Sparta Rotterdam ở trận derby thành phố hôm 18/1, Timber không giữ được bình tĩnh và có những phát biểu gay gắt nhắm vào HLV Van Persie.

“Tôi vừa đọc những phát biểu trước trận đấu và thực sự thất vọng. Đây không phải lần đầu HLV không bảo vệ cầu thủ. Với tôi, mọi thứ đã đi quá giới hạn”, Timber chia sẻ.

Mâu thuẫn xuất phát từ quyết định đẩy Timber lên ghế dự bị của HLV Van Persie, trong bối cảnh cầu thủ 23 tuổi đang được đồn đoán sẽ rời CLB. Trước trận gặp Sparta Rotterdam, HLV Van Persie công khai đặt dấu hỏi về “tinh thần tập luyện” và “thái độ” của Timber, điều khiến tiền vệ này cảm thấy bị xúc phạm và không được bảo vệ.

Chia sẻ với ESPN, Timber bác bỏ cáo buộc cho rằng anh thiếu nỗ lực trong tập luyện. Theo lời tiền vệ này, suốt hơn ba năm rưỡi khoác áo Feyenoord, anh luôn cống hiến trọn vẹn, bất kể được bố trí ở vị trí nào.

“Những ai từng làm việc với tôi tại CLB đều biết tôi luôn chiến đấu vì đội bóng. Việc nói rằng tôi không cố gắng chẳng khác nào một màn kịch”, anh nhấn mạnh.

Đỉnh điểm của sự việc là khi Timber thẳng thừng thách thức HLV Van Persie hãy “nói chuyện trực tiếp với anh", thay vì đưa ra những nhận xét trước báo giới.

Những phát biểu này cho thấy mối quan hệ giữa Timber và Van Persie rạn nứt. Trong bối cảnh đó, tương lai của tiền vệ 23 tuổi tại Feyenoord dường như đã đi đến hồi kết.

