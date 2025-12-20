Van Persie nguy cơ bị sa thải

Feyenoord chìm trong khủng hoảng khi thua 7 trong 9 trận gần nhất, bao gồm 3 thất bại liên tiếp chỉ trong vòng hơn 10 ngày, khiến HLV Robin van Persie chịu áp lực lớn.

HLV Van Persie gây thất vọng.

Theo Voetball, Van Persie có nguy cơ mất ghế huấn luyện tại Feyenoord nếu không giúp đội bóng sớm trở lại. Trận thua 2-3 trên sân nhà trước Heerenveen tại vòng hai Cúp Quốc gia Hà Lan (KNVB Beker) vào giữa tuần qua khiến các cổ động viên Feyenoord tại sân De Kuip phẫn nộ.

Hình ảnh từ đài truyền hình cho thấy hồi giữa tuần Van Persie phải trèo qua hàng rào để trực tiếp nói chuyện với các cổ động viên Feyenoord tại sân De Kuip. Những người hâm mộ tức giận và thất vọng sau khi đội nhà để thủng lưới ở phút 90, dẫn đến việc bị loại khỏi cúp quốc gia.

Đây là thất bại mới nhất trong chuỗi phong độ tồi tệ của Feyenoord, với 7 trận thua trong 9 trận gần đây trên mọi đấu trường. Trước đó, đội bóng Rotterdam để thua Ajax 0-2 ở Eredivisie và đang đứng thứ hai tại giải đấu, kém đội đầu bảng PSV Eindhoven tới 9 điểm.

Vài ngày trước đó nữa, Feyenoord để thua ngược 3-4 trước FCSB ở vòng phân hạng Europa League. Đây là trận thua thứ 4 trong 6 trận vòng phân hạng Europa League của Feyenoord mùa này, và là lần thứ hai liên tiếp họ để thủng lưới ở những giây cuối cùng. Hành trình châu Âu của Robin van Persie và các học trò đang đứng trước bờ vực thẳm.

Thất bại này khiến thầy trò Van Persie trước nguy cơ rất lớn bị loại sớm nếu không thắng cả hai trận còn lại trước Sturm Graz và Real Betis. Dù khởi đầu mùa giải ấn tượng, phong độ sa sút gần đây khiến áp lực lên Van Persie ngày càng lớn.