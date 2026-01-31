Kịch bản khó tin để Chelsea vô địch Champions League

Chelsea đang đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc chưa từng có trong lịch sử Champions League.

Chelsea vào thẳng vòng knock-out Champions League. Ảnh: Reuters.

Việc cán đích ở vị trí thứ 6 tại vòng phân hạng Champions League khiến Chelsea rơi vào một nhánh đấu đặc biệt đáng chú ý. Ở vòng 1/8, “The Blues” sẽ đối đầu với một trong bốn cái tên gồm Newcastle, PSG, Qarabag hoặc Monaco.

Trong số này, Newcastle được đánh giá cao nhất về khả năng tiến sâu, đặc biệt sau khi đại diện nước Anh rơi vào cặp đấu được xem là “dễ thở” với Qarabag, đội bóng Azerbaijan vừa nhận thất bại nặng nề 0-6 trước Liverpool hồi giữa tuần.

Theo thể thức bốc thăm mới của UEFA, khả năng Chelsea chạm trán Newcastle ở vòng 1/8 dễ xảy ra. Nếu vượt qua đoàn quân của HLV Eddie Howe, đại diện thành London có thể sẽ tiếp tục phải đối đầu một CLB Anh khác ở vòng tứ kết.

Hai đội xếp thứ 3 và 4 tại vòng phân hạng, Liverpool và Tottenham, đang được ấn định nằm trong nhánh đấu tiềm năng này. Điều đó mở ra viễn cảnh một trận tứ kết toàn Anh nếu cả hai cùng vượt qua vòng 1/8.

Chelsea đang chơi tốt ở cúp châu Âu. Ảnh: Reuters.

Chưa dừng lại ở đó, kịch bản còn có thể trở nên đặc biệt hơn với Chelsea ở vòng bán kết. Nếu Arsenal hoặc Man City toàn thắng và nằm cùng nhánh đấu, Chelsea sẽ phải đối đầu một trong hai đối thủ này để giành vé vào chung kết.

Khi ấy, đội bóng Anh còn lại (Liverpool/Man City/Arsenal) có thể nằm ở nhánh đối diện, qua đó kịch bản hai đội Premier League góp mặt trong trận chung kết tại sân Puskas Arena (Budapest) vào ngày 30/5 sẽ xảy ra.

Lịch sử từng chứng kiến một mùa giải Champions League mang đậm dấu ấn bóng đá Anh. Năm 2008, khi Premier League có bốn đại diện góp mặt, tất cả đều bị loại bởi chính các đội bóng cùng quốc gia. Liverpool vượt qua Arsenal ở tứ kết trước khi gục ngã trước Chelsea sau trận bán kết nghẹt thở.

Tuy nhiên, trong trận chung kết tại Moscow (Nga), Chelsea lại nhận thất bại cay đắng trước MU trên chấm luân lưu, với cú trượt chân định mệnh của John Terry.

Dù kịch bản diễn ra như thế nào, bản thân Chelsea vẫn cần nỗ lực qua từng trận đấu nếu muốn mơ đến tấm vé vào chung kết Champions League mùa này.

Chi tiết nhánh đấu ở Champions League năm nay.

