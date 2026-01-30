Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quy định hiếm gặp của UEFA đẩy Chelsea vào thế khó

  Thứ sáu, 30/1/2026 16:40 (GMT+7)
Chelsea nguy cơ không được thi đấu tại sân Stamford Bridge ở vòng 1/8 Champions League, do vướng một quy định ít được biết đến của UEFA.

Chelsea có thể không được đá sân nhà ở vòng 1/8.

Hôm 29/1, đoàn quân của HLV Liam Rosenior giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Napoli, qua đó góp mặt ở vòng 1/8 Champions League.

Tuy nhiên, việc chỉ xếp thứ 6 khiến Chelsea không có lợi thế đá lượt về trên sân nhà ở vòng 1/8 và tứ kết. Đặc quyền này thuộc về các đội xếp cao hơn như Arsenal, Bayern Munich, Liverpool và Tottenham. Hai đội đầu bảng còn được đảm bảo đá lượt về trên sân nhà ở toàn bộ các vòng knock-out cho tới chung kết.

Ngoài ra, Chelsea còn đối mặt với một bất lợi khác. Theo Daily Mail, quy định của UEFA chỉ cho phép tối đa một trận đấu được tổ chức trong cùng một thành phố vào cùng một buổi tối. Với việc London có tới 3 đại diện góp mặt ở vòng knock-out, Arsenal và Tottenham - những đội xếp trên Chelsea ở giai đoạn phân hạng, được ưu tiên tổ chức các trận đấu vào ngày 18 và 19/3.

Điều này đồng nghĩa Chelsea có thể buộc phải đá trận lượt đi vòng 1/8 trên sân trung lập, thay vì tại Stamford Bridge. Mục đích của quy định là giảm tải cho lực lượng an ninh và cảnh sát địa phương trong những ngày cao điểm.

Chelsea hoàn toàn có thể xin UEFA cấp phép đặc biệt để giữ quyền đá sân nhà. Khả năng này không nhỏ, bởi London vốn quen với việc tổ chức nhiều trận đấu mỗi cuối tuần. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, đội có thứ hạng thấp hơn sẽ phải chấp nhận phương án thay thế nếu không được đặc cách.

Một lựa chọn khác là Chelsea thi đấu vào ngày khác. Dù vậy, phương án này lại gây ra nhiều vấn đề liên quan tới lịch phát sóng và bản quyền truyền hình.

Ở vòng 1/8, Chelsea có thể chạm trán AS Monaco, PSG, Qarabag hoặc Newcastle. Dù đối thủ là ai, đội bóng thành London rõ ràng phải đối mặt với những thách thức không nhỏ.

