Premier League thắng lớn ở cúp châu Âu

Bóng đá Anh tiến rất gần tới việc tiếp tục sở hữu 5 suất dự Champions League 2026/27, nhờ màn trình diễn thuyết phục của các đại diện Premier League ở mùa này.

Rạng sáng 30/1, bóng đá Anh tiếp tục có thêm 3 đại diện giành quyền đi tiếp ở các cúp châu Âu. Tại Europa League, Aston Villa có vé vào thẳng vòng knock-out với vị trí thứ 2 chung cuộc, trong khi Nottingham Forest xếp thứ 13 và tham dự vòng play-off.

Ở Conference League, Crystal Palace sớm giành vé đi tiếp từ lượt đấu trước. Đội bóng này xếp thứ 10 chung cuộc, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu ở đấu trường hạng 3 châu Âu.

Trước đó một ngày, tại Champions League, có tới 5 đội Premier League lọt vào top 8, gồm Arsenal, Liverpool, Man City, Chelsea và Tottenham. Newcastle xếp thứ 12 và còn cơ hội đi tiếp thông qua vòng play-off.

Như vậy, toàn bộ 9 đại diện của bóng đá Anh đều vượt qua vòng phân hạng ở các cúp châu Âu, cho thấy sức mạnh vượt trội so với những nền bóng đá hàng đầu khác tại châu lục.

Theo BBC, với màn trình diễn ấn tượng này, Premier League gần như chắc chắn đảm bảo 5 suất tham dự Champions League mùa 2026/27.

Aston Villa chơi ấn tượng ở cúp châu Âu. Ảnh: Reuters.

Trước khi các lượt đấu cuối cùng của Europa League và Conference League diễn ra, hệ số trung bình của Anh trên bảng xếp hạng hệ số UEFA đạt 19,430, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Đức (14,642), Tây Ban Nha (14,093) và Italy (13,785).

Đáng chú ý, cả 3 giải đấu này đều có ít nhất một đại diện bị loại tại Champions League, riêng La Liga mất tới hai đội, khiến khả năng bám đuổi Premier League trở nên mong manh.

Theo BBC, Tây Ban Nha kém bóng đá Anh tương đương khoảng 20 chiến thắng, một khoảng cách gần như không thể san lấp trong phần còn lại của mùa giải. Với việc UEFA trao hai suất Champions League bổ sung cho hai quốc gia có hệ số cao nhất, Premier League gần như chắc chắn nằm trong top 2.

Điều đó đồng nghĩa, 5 đội dẫn đầu Premier League mùa này sẽ giành vé trực tiếp dự Champions League 2026/27. Tuy nhiên, khả năng bóng đá Anh có tới 6 đại diện dự Champions League mùa sau còn bỏ ngỏ, trừ khi Nottingham Forest tạo nên bất ngờ lớn bằng chức vô địch Europa League.

Trong trường hợp Aston Villa vô địch Europa League nhưng đủ điều kiện góp mặt ở giải đấu số 1 châu lục thông qua thứ hạng tại giải quốc nội (hiện đứng thứ 3), suất Champions League bổ sung sẽ không thuộc về đội xếp thứ 6 Premier League. Khi đó, tấm vé còn lại sẽ được phân bổ cho giải đấu xếp tiếp theo trên bảng xếp hạng hệ số UEFA.

Với cục diện hiện tại, Premier League tiếp tục khẳng định vị thế giải đấu số một châu Âu, không chỉ về chất lượng chuyên môn mà còn ở sự áp đảo tuyệt đối trên bản đồ Champions League.

