Lộ diện bến đỗ mới của Lingard

  • Thứ sáu, 30/1/2026 07:20 (GMT+7)
Jesse Lingard đang tiến rất gần tới việc tái xuất bóng đá đỉnh cao sau hơn 1 tháng kể từ khi chia tay FC Seoul.

Lingard khả năng cao trở lại châu Âu chơi bóng.

Daily Mail cho biết Lingard trao đổi với nhiều CLB tại xứ sở sương mù, bao gồm cả một số đội đang chơi ở Premier League. Tuy nhiên, cựu tiền vệ MU nhiều khả năng sẽ chọn Italy làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

Nếu gia nhập giải đấu cao nhất Italy, Lingard sẽ tái ngộ người đồng đội cũ ở tuyển Anh là Jamie Vardy, hiện khoác áo Cremonese. Đây được xem là môi trường phù hợp để Lingard làm mới sự nghiệp, trong bối cảnh anh cần một bệ phóng ổn định sau nhiều biến động.

Lingard trở thành cầu thủ tự do từ tháng 12 năm ngoái, khi hợp đồng với FC Seoul chính thức hết hạn. Trong những tháng qua, tiền vệ tấn công này tích cực tìm kiếm bến đỗ mới, trong đó khả năng trở lại Anh từng được cân nhắc.

Lingard trưởng thành từ lò đào tạo MU, gắn bó với "Quỷ đỏ" suốt 22 năm, ra sân 232 trận và giành đủ FA Cup, Europa League lẫn League Cup. Tuy nhiên, cuộc chia tay Old Trafford không trọn vẹn với phong độ sa sút. Sau quãng thời gian ngắn tại Nottingham Forest, Lingard gây bất ngờ khi sang châu Á thi đấu.

Tại FC Seoul, anh từng chịu áp lực lớn với tư cách bản hợp đồng lớn nhất lịch sử K League và bị HLV Kim Gi-dong công khai phê bình về tinh thần thi đấu. Dẫu vậy, Lingard đáp trả bằng phong độ thuyết phục với 18 bàn thắng, 10 kiến tạo sau 66 trận, thậm chí được trao băng đội trưởng.

Trong thông điệp chia tay FC Seoul đầy cảm xúc, Lingard khẳng định quãng thời gian tại Hàn Quốc là trải nghiệm không thể quên. Và giờ đây, khi Serie A vẫy gọi, cựu sao MU đứng trước cơ hội viết tiếp chương mới cho sự nghiệp vốn nhiều thăng trầm của mình.

