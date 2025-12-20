Lingard rời Hàn Quốc với mức lương khó tin

Thu nhập của tiền vệ Jesse Lingard trong quãng thời gian thi đấu tại Hàn Quốc thấp hơn rất nhiều so với thời điểm anh còn chơi bóng ở châu Âu.

Lingard vực dậy sự nghiệp ở Hàn Quốc.

Truyền thông Hàn Quốc xác nhận Lingard chỉ nhận mức lương khoảng 17.500 bảng mỗi tuần khi khoác áo FC Seoul, thấp hơn đáng kể so với con số 180.000 bảng/tuần mà anh từng hưởng tại Nottingham Forest.

Quyết định chuyển sang Hàn Quốc thi đấu cho FC Seoul từng gây bất ngờ lớn với người hâm mộ toàn cầu. Tại K League, cựu sao MU ra sân tổng cộng 67 trận, ghi 19 bàn thắng, phần nào cho thấy nỗ lực làm mới bản thân trong một môi trường bóng đá hoàn toàn khác biệt.

Bước sang tuổi ngoài 30, Lingard hiểu rằng cơ hội thi đấu đỉnh cao không còn nhiều. Vì vậy, anh quyết định chia tay bóng đá Hàn Quốc với tham vọng tái xuất Premier League ở cuối sự nghiệp.

Nguồn tin thân cận với cầu thủ này tiết lộ rằng West Ham, đội bóng từng giúp Lingard hồi sinh phong độ, đã tiến hành những cuộc đàm phán ban đầu. Bên cạnh đó, một vài CLB khác tại Premier League cũng bày tỏ sự quan tâm đến cựu sao MU.

Ở mùa giải 2020/21, Lingard gia nhập West Ham theo dạng cho mượn trong bối cảnh sự nghiệp có dấu hiệu chững lại. Chỉ trong nửa mùa giải, Lingard để lại dấu ấn đậm nét khi ghi 9 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 16 trận tại Premier League, góp công lớn giúp “Búa tạ” giành vé dự Europa League.

Trước đó, Lingard gắn bó với Manchester United suốt 22 năm, ra sân 232 trận và góp công vào 3 danh hiệu lớn gồm FA Cup, Europa League và League Cup.

