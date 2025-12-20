Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo xây biệt thự đắt nhất Bồ Đào Nha

  Thứ bảy, 20/12/2025 12:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa hoàn tất việc xây dựng một biệt thự mới xa hoa tại khu vực Quinta da Marinha (Cascais).

Ronaldo sở hữu biệt thự đắt nhất Bồ Đào Nha.

Theo AS, đây là ngôi nhà đắt giá nhất Bồ Đào Nha với giá trị ước tính khoảng 29 triệu USD (tương đương hơn 25 triệu euro). Nằm trong khu dân cư cao cấp gần Lisbon, biệt thự này không chỉ thể hiện sự thành công vượt trội của CR7 mà còn là nơi lý tưởng để anh nghỉ ngơi cùng gia đình sau khi giải nghệ.

Biệt thự được trang bị đầy đủ tiện nghi sang trọng bậc nhất, bao gồm rạp chiếu phim riêng và khu spa cao cấp, hai hồ bơi riêng tư, sân tennis, garage rộng lớn được thiết kế đặc biệt để chứa bộ sưu tập siêu xe của Ronaldo.

Đây không phải bất động sản đầu tiên của Ronaldo tại quê nhà. Anh sở hữu nhiều tài sản bất động sản trên toàn thế giới, từ Tây Ban Nha, Italy đến Saudi Arabia, nhưng biệt thự tại Quinta da Marinha được coi như "viên ngọc quý" trong bộ sưu tập của CR7.

Ronaldo là cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử đạt mốc tài sản 1 tỷ USD. Theo Bloomberg, giá trị tài sản ròng của Ronaldo ước tính 1,4 tỷ USD, con số đưa anh vào nhóm những vận động viên giàu nhất thế giới, sánh vai cùng Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods, Roger Federer hay Magic Johnson.

Ngôi sao 40 tuổi cũng vừa gia hạn hợp đồng với Al Nassr đến năm 2027, khi anh tròn 42 tuổi. CR7 thu về 280 triệu USD trong năm 2025, trong đó 230 triệu USD đến từ tiền lương, thưởng tại Al Nassr và 50 triệu USD từ các hoạt động kinh doanh, quảng cáo.

Siêu phẩm của Ronaldo Cristiano Ronaldo thực hiện cú ngả bàn đèn mẫu mực, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr trước Al Khaleej thuộc vòng 9 Saudi Pro League rạng sáng 24/11.

Tường Linh

Ronaldo Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha

    Feyenoord chìm trong khủng hoảng khi thua 7 trong 9 trận gần nhất, bao gồm 3 thất bại liên tiếp chỉ trong vòng hơn 10 ngày, khiến HLV Robin van Persie chịu áp lực lớn.

