Ronaldo lại 'gây bão' mạng xã hội

Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh bán nude sau buổi xông hơi, phô diễn thân hình săn chắc cùng những đường gân nổi rõ.

Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy hình ảnh quen thuộc: tự tin tuyệt đối và không ngại phô bày bản thân.

Bức ảnh được Ronaldo đăng trên Instagram kèm chú thích ngắn gọn “After sauna”, cùng vài biểu tượng cảm xúc. Dù không nói nhiều, thông điệp thì quá rõ ràng. Đó là CR7, một thương hiệu cá nhân được xây dựng quanh sự hoàn hảo về hình thể, kỷ luật và cái tôi mạnh mẽ.

Không khó để nhận ra sự choáng ngợp trước thể trạng của Ronaldo. Những khối cơ rõ nét, vóc dáng gần như không bị thời gian bào mòn, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh “tuổi 40” quen thuộc của số đông. Ngay cả những chi tiết như các mạch máu nổi trên đôi chân cũng trở thành đề tài bàn tán, minh chứng cho cường độ tập luyện khắc nghiệt mà anh duy trì suốt nhiều năm.

Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41 vào tháng 2/2026. Câu hỏi lớn không còn là hình thể, mà là tương lai sân cỏ khi anh không còn giữ vị thế số một ở mọi giải đấu mình góp mặt. Tuy nhiên, các con số vẫn đang đứng về phía CR7. 10 bàn thắng sau chín trận tại Saudi Pro League mùa này cho thấy Ronaldo chưa hề cạn giá trị, ít nhất là ở cấp độ CLB.

Bên cạnh đó, Ronaldo vẫn hướng tới World Cup mùa hè năm sau. Anh vừa được xóa án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận thua Ireland ở vòng loại, nhờ quyết định ân xá chính thức từ FIFA. Một lần nữa, siêu sao người Bồ Đào Nha cho thấy mình vẫn hiện diện ở những sân khấu lớn nhất.

Cristiano Ronaldo dường như không tuân theo những quy luật thông thường của bóng đá. Anh thách thức tuổi tác, sự sa sút và cả khái niệm khiêm nhường. Với CR7, việc tiếp tục xuất hiện ở trung tâm ánh đèn, dù trên sân cỏ hay mạng xã hội, vẫn là điều hoàn toàn… đúng chất Ronaldo.