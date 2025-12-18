Tiết lộ về màn cầu hôn đắt đỏ của Ronaldo

Georgina Rodriguez mới đây đã có những chia sẻ gây chú ý về màn cầu hôn của Cristiano Ronaldo.

Georgina từng khoe ảnh cầu hôn trên trang cá nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí ELLE hôm 17/12, Georgina không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc đến chiếc nhẫn đính hôn. Cô hài hước chia sẻ: “Nó rất đẹp. Ít nhất thì anh ấy cũng nên tặng tôi như vậy sau gần 10 năm chờ đợi. Nhưng thật ra, lúc anh ấy cầu hôn, chiếc nhẫn là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”.

Georgina còn cho biết cô choáng ngợp trước viên kim cương lớn đến mức phải để chiếc nhẫn trong phòng và đến ngày hôm sau mới mang ra ngắm dưới ánh nắng.

Chiếc nhẫn cầu hôn mà Ronaldo dành cho Georgina được ước tính trị giá lên tới 3 triệu USD . Sau gần 9 năm gắn bó, cặp đôi quyền lực của làng thể thao và giải trí thế giới cuối cùng đã chính thức đính hôn, khép lại quãng thời gian dài bên nhau với nhiều cột mốc đáng nhớ.

Về phía Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha thẳng thắn thừa nhận anh không phải mẫu người lãng mạn theo cách truyền thống. Theo chia sẻ của chính CR7, màn cầu hôn diễn ra vào lúc 1 giờ sáng và anh cũng không quỳ gối trước Georgina để tỏ thành ý.

“Tôi không chuẩn bị trước, nhưng đó là khoảnh khắc rất đẹp. Tôi biết cô ấy là người phụ nữ của cuộc đời mình”, Ronaldo nói. CR7 cho biết mọi thứ diễn ra tự nhiên, giản dị nhưng đầy cảm xúc, đúng với tính cách con người anh.

Truyền thông châu Âu tiết lộ Ronaldo và Georgina dự tính tổ chức đám cưới sau khi World Cup 2026 khép lại.

