PSG đăng quang Cúp Liên lục địa sau loạt luân lưu nghẹt thở

Thủ môn Matvei Safonov trở thành tâm điểm của trận chung kết Cúp Liên lục địa khi cản phá liên tiếp 4 quả phạt đền, giúp Paris Saint-Germain đánh bại Flamengo trong loạt sút luân lưu và khép lại một năm 2025 đại thành công.

PSG đăng quang Cúp Liên lục địa.

Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Trên chấm 11 m, PSG thắng 2-1, với Safonov là nhân vật quyết định. Ngay sau loạt sút, thủ môn người Nga được đồng đội tung lên không trung ăn mừng chiến tích.

Danh hiệu tại Doha hoàn tất bộ sưu tập 6 chiếc cúp của PSG trong năm 2025, sau Siêu cúp Pháp, Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp, Champions League và Siêu cúp châu Âu. Đáng chú ý, Siêu cúp châu Âu hồi tháng 8 cũng được PSG giành bằng loạt luân lưu trước Tottenham.

Vitinha, người đá thành công quả đầu tiên cho PSG, thừa nhận đội bóng Pháp gặp thử thách cực lớn. “Flamengo là tập thể rất mạnh và giàu tính cạnh tranh. PSG đã chơi với 100% quyết tâm, thật sự muốn vô địch, nhưng vẫn chỉ có thể thắng bằng loạt luân lưu”, tiền vệ người Bồ Đào Nha nói.

Trong thời gian thi đấu chính thức, Khvicha Kvaratskhelia mở tỷ số cho PSG ở phút 38. Flamengo gỡ hòa ở phút 62 sau khi Marquinhos phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Jorginho sút phạt đền thành công. Đại diện Brazil nuôi hy vọng giành danh hiệu Cúp Liên lục địa thứ hai, sau chức vô địch năm 1981.

“Đó là một năm đáng nhớ”, Jorginho chia sẻ. “Sai lầm là điều không tránh khỏi. Tôi chỉ cảm thấy tự hào vì những gì toàn đội đã cống hiến và chiến đấu đến cùng. Thật tiếc khi kết thúc bằng thất bại”.

Flamengo bước vào trận đấu với hành trang là hai danh hiệu lớn, Copa Libertadores và chức vô địch quốc gia Brazil. Tuy nhiên, trước một PSG bản lĩnh và lạnh lùng trên chấm 11 m, đội bóng Nam Mỹ đành chấp nhận vị trí á quân.

Với PSG, đây là danh hiệu toàn cầu đầu tiên trong lịch sử CLB, dấu mốc đặc biệt cho một năm được xem là thành công nhất của đội bóng thủ đô nước Pháp.