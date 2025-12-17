Phản ứng của Mbappe khi thắng kiện PSG

Tiền đạo Kylian Mbappe tỏ ra hài lòng sau khi giành chiến thắng trong vụ kiện kéo dài với PSG.

Mbappe thắng kiện PSG. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/12, Tòa án Lao động Paris ra phán quyết xác định PSG vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và buộc đội bóng này phải thanh toán cho Mbappe số tiền lên tới 60 triệu euro, bao gồm tiền lương và tiền thưởng chưa được chi trả trước đây.

Ngay sau khi phán quyết được công bố, các luật sư của Mbappe cho biết thân chủ của họ đã chờ đợi kết quả này suốt 18 tháng. Luật sư Frederique Cassereau khẳng định: “Mbappe rất hài lòng. Đây là phán quyết mà cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian dài. Cậu ấy và chúng tôi coi đây là một chiến thắng toàn diện".

Luật sư Pierre-Olivier Sur, một thành viên khác trong nhóm pháp lý, tiết lộ ban đầu phía Mbappe yêu cầu khoản bồi thường chỉ khoảng 55 triệu euro.

“Trong quá trình đàm phán, căng thẳng gia tăng, nhưng đó chính xác là con số chúng tôi mong đợi. Và cuối cùng, chúng tôi đạt được điều đó. Đây đơn giản là vấn đề tuân thủ pháp luật", ông Sur chia sẻ.

Theo phán quyết của tòa án, PSG phải thanh toán ngay lập tức cho Mbappe, bao gồm 55 triệu euro tiền lương và tiền thưởng chưa trả, cùng 6 triệu euro tiền nghỉ phép. Đồng thời, tòa cũng bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo trị giá 440 triệu euro mà PSG từng đưa ra.

Vụ kiện không chỉ mang lại chiến thắng pháp lý cho Mbappe, mà còn được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng các CLB bóng đá chuyên nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lao động, bất kể danh tiếng hay tiềm lực tài chính.

