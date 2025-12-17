FIFA hạ giá vé World Cup, CĐV vẫn phẫn nộ

FIFA buộc phải nhượng bộ trước làn sóng chỉ trích dữ dội về giá vé World Cup 2026 khi công bố hạng vé mới chỉ 45 bảng, áp dụng cả cho trận chung kết.

FIFA giảm giá vé, làn sóng phản đối chưa hạ nhiệt.

FIFA vừa công bố điều chỉnh quan trọng trong chính sách bán vé World Cup 2026, sau khi giá vé bị các tổ chức CĐV châu Âu chỉ trích là “đáng xấu hổ”. Theo đó, một hạng vé mới có giá cố định 60 USD (khoảng 45 bảng) sẽ được áp dụng cho toàn bộ 104 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết.

Đây được xem là bước lùi hiếm hoi của FIFA trước áp lực dư luận, đặc biệt sau khi xuất hiện thông tin cho thấy việc theo chân tuyển Anh thi đấu tại Mỹ, Canada và Mexico có thể tiêu tốn của CĐV ít nhất 5.000 bảng, chưa kể chi phí đi lại và lưu trú.

Với hạng vé mới, các thành viên Câu lạc bộ CĐV Du lịch tuyển Anh (ESTC) về lý thuyết chỉ cần chi tối thiểu 360 bảng để theo dõi trọn vẹn các trận vòng bảng và vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, niềm vui này nhanh chóng bị phủ bóng khi FIFA xác nhận số vé giá rẻ chỉ chiếm 10% tổng lượng vé phân bổ cho các hội CĐV chính thức, tương đương vài trăm vé mỗi trận.

Phần lớn vé còn lại vẫn có giá rất cao. Riêng vé xem trận chung kết dao động từ hơn 4.000 USD đến gần 8.700 USD , vượt xa khả năng chi trả của đa số người hâm mộ truyền thống.

Động thái nhượng bộ được FIFA đưa ra ngay trước thềm cuộc họp hội đồng tại Doha, nơi Chủ tịch Gianni Infantino được cho là phải đối mặt với áp lực lớn từ các liên đoàn thành viên, trong đó có Liên đoàn Bóng đá Anh (FA). Trước đó, nhiều thành viên ESTC đã đe dọa biểu tình trong các trận giao hữu của tuyển Anh để phản đối chính sách giá vé.

Trong thông cáo, FIFA nhấn mạnh hạng vé mới nhằm giúp CĐV trung thành có cơ hội tiếp cận World Cup với chi phí thấp hơn. Việc phân bổ vé sẽ do từng liên đoàn quốc gia tự quản lý, với yêu cầu ưu tiên cho những người hâm mộ gắn bó lâu dài với đội tuyển.

Dù vậy, các tổ chức CĐV châu Âu không bị thuyết phục. Football Supporters’ Association tiếp tục cáo buộc FIFA trục lợi từ người hâm mộ, còn Football Supporters Europe cho rằng đây chỉ là “biện pháp xoa dịu mang tính đối phó”.

Theo Telegraph Sport, Liên đoàn Bóng đá Anh thậm chí đã phải đối mặt với lời kêu gọi dẫn đầu một chiến dịch tẩy chay vé. World Cup 2026, thay vì chỉ là ngày hội bóng đá, đang đứng trước nguy cơ trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng niềm tin giữa FIFA và chính những người làm nên bầu không khí của giải đấu.