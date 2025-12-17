FIFA hé lộ toàn bộ phiếu The Best

Sau Quả bóng Vàng, Ousmane Dembele tiếp tục được xướng tên ở giải The Best FIFA Men’s Player 2024/25.

Danh sách phiếu bầu vừa được FIFA công bố đã hé lộ nhiều lựa chọn bất ngờ, phản ánh rõ sự khác biệt trong quan điểm của các HLV và đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Sau đêm gala tại Qatar, FIFA chính thức công bố chi tiết kết quả bầu chọn cho giải The Best FIFA Men’s Player mùa 2024/25. Không giống Quả bóng Vàng do France Football tổ chức, nơi chỉ các nhà báo tham gia bỏ phiếu, The Best FIFA Awards áp dụng cơ chế chia đều: đội trưởng đội tuyển quốc gia, HLV trưởng, giới truyền thông và người hâm mộ, mỗi nhóm chiếm 25% tổng số phiếu.

Tại Tây Ban Nha, HLV Luis de la Fuente và thủ môn Unai Simon là hai đại diện bỏ phiếu. De la Fuente đặt niềm tin vào Pedri khi xếp tiền vệ này ở vị trí số một, theo sau là Lamine Yamal, còn Kylian Mbappe đứng thứ ba. Ngược lại, Unai Simon đảo vị trí giữa Pedri và Yamal, đồng thời gây chú ý khi lựa chọn hậu vệ cánh Nuno Mendes cho phiếu bầu thứ ba.

Ở Argentina, đội trưởng Lionel Messi dành lá phiếu cao nhất cho Dembele. Mbappe xếp thứ hai, trong khi Yamal đứng thứ ba. HLV Lionel Scaloni lại đưa ra thứ tự khác, khi đặt Mbappe ở vị trí số một, tiếp đến là Pedri và Yamal.

Bồ Đào Nha cũng tạo ra điểm nhấn riêng. Cristiano Ronaldo không thể bỏ phiếu do bị treo giò ở trận đấu gần nhất của đội tuyển, khiến Bernardo Silva đảm nhiệm vai trò đội trưởng. Silva chọn hai đồng đội Vitinha và Nuno Mendes, trước khi đặt Dembele ở vị trí thứ ba. HLV Roberto Martínez thì đảo thứ tự giữa Nuno Mendes và Vitinha, đồng thời dành lá phiếu thứ ba cho Yamal.

Một lựa chọn đáng chú ý khác đến từ Carlo Ancelotti. Nhà cầm quân người Italy, từng làm việc với Mbappe mùa trước, xếp tiền đạo người Pháp ở vị trí thứ ba. Ancelotti dành điểm tối đa cho Dembele và trao ba điểm cho Raphinha.

Những lá phiếu được công bố cho thấy Dembele không chỉ chinh phục ban giám khảo bằng danh hiệu, mà còn tạo được sự đồng thuận lớn trong giới chuyên môn. Đồng thời, sự xuất hiện dày đặc của Pedri và Lamine Yamal phản ánh rõ làn sóng trẻ đang chiếm vị thế ngày càng quan trọng trong các cuộc đua cá nhân của bóng đá thế giới.