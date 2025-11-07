Dembele và Yamal lại đối đầu ở giải The Best FIFA 2025

Cuộc đua danh hiệu cá nhân lớn nhất năm chưa khép lại. Ousmane Dembele và Lamine Yamal tiếp tục đối đầu nhau ở giải The Best FIFA 2025, chỉ hơn một tháng sau khi tranh ngôi Quả bóng vàng.

Ousmane Dembele (ảnh) và Lamine Yamal tiếp tục đối đầu nhau ở giải The Best FIFA 2025.

Tại Paris hồi tháng 9, Dembele vượt Yamal để giành danh hiệu cao nhất, khép lại mùa giải rực rỡ cùng Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, chiến thắng ấy vẫn gây tranh cãi khi cha của Yamal cho rằng đó là “tổn thương đạo đức lớn nhất đối với một con người”. Giờ đây, cả hai lại gặp nhau trong danh sách đề cử của FIFA, hứa hẹn thêm một cuộc đua khốc liệt giữa hai biểu tượng của thế hệ mới.

Danh sách đề cử nam còn có nhiều ngôi sao lớn. PSG góp thêm ba cái tên gồm Achraf Hakimi, Vitinha và Nuno Mendes. Premier League được đại diện bởi Mohamed Salah (Liverpool) và Cole Palmer (Chelsea). Ngoài ra, Pedri, Raphinha, Kylian Mbappe và Harry Kane cũng góp mặt, phản ánh sự cân bằng giữa các nền bóng đá lớn.

Ở hạng mục HLV nam xuất sắc, Luis Enrique được đánh giá cao nhất sau chức vô địch Champions League cùng PSG. Ông cạnh tranh với Mikel Arteta, Arne Slot, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martinez và Javier Aguirre.

Bóng đá nữ tiếp tục là cuộc chơi của Barcelona, Arsenal và Chelsea. Aitana Bonmati, chủ nhân Quả bóng Vàng, dẫn đầu danh sách đề cử. Mariona Caldentey, Lucy Bronze, Lauren James và Leah Williamson cũng góp mặt. HLV Sarina Wiegman, người đưa tuyển Anh vô địch Euro, là ứng viên hàng đầu ở hạng mục HLV nữ xuất sắc.

The Best FIFA 2025 hứa hẹn là màn tái đấu danh giá giữa Dembele và Yamal - hai ngôi sao tượng trưng cho hiện tại và tương lai của bóng đá thế giới.