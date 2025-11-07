Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dembele và Yamal lại đối đầu ở giải The Best FIFA 2025

  • Thứ sáu, 7/11/2025 04:36 (GMT+7)
Cuộc đua danh hiệu cá nhân lớn nhất năm chưa khép lại. Ousmane Dembele và Lamine Yamal tiếp tục đối đầu nhau ở giải The Best FIFA 2025, chỉ hơn một tháng sau khi tranh ngôi Quả bóng vàng.

Ousmane Dembele (ảnh) và Lamine Yamal tiếp tục đối đầu nhau ở giải The Best FIFA 2025.

Tại Paris hồi tháng 9, Dembele vượt Yamal để giành danh hiệu cao nhất, khép lại mùa giải rực rỡ cùng Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, chiến thắng ấy vẫn gây tranh cãi khi cha của Yamal cho rằng đó là “tổn thương đạo đức lớn nhất đối với một con người”. Giờ đây, cả hai lại gặp nhau trong danh sách đề cử của FIFA, hứa hẹn thêm một cuộc đua khốc liệt giữa hai biểu tượng của thế hệ mới.

Danh sách đề cử nam còn có nhiều ngôi sao lớn. PSG góp thêm ba cái tên gồm Achraf Hakimi, Vitinha và Nuno Mendes. Premier League được đại diện bởi Mohamed Salah (Liverpool) và Cole Palmer (Chelsea). Ngoài ra, Pedri, Raphinha, Kylian Mbappe và Harry Kane cũng góp mặt, phản ánh sự cân bằng giữa các nền bóng đá lớn.

Ở hạng mục HLV nam xuất sắc, Luis Enrique được đánh giá cao nhất sau chức vô địch Champions League cùng PSG. Ông cạnh tranh với Mikel Arteta, Arne Slot, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martinez và Javier Aguirre.

Bóng đá nữ tiếp tục là cuộc chơi của Barcelona, Arsenal và Chelsea. Aitana Bonmati, chủ nhân Quả bóng Vàng, dẫn đầu danh sách đề cử. Mariona Caldentey, Lucy Bronze, Lauren James và Leah Williamson cũng góp mặt. HLV Sarina Wiegman, người đưa tuyển Anh vô địch Euro, là ứng viên hàng đầu ở hạng mục HLV nữ xuất sắc.

The Best FIFA 2025 hứa hẹn là màn tái đấu danh giá giữa Dembele và Yamal - hai ngôi sao tượng trưng cho hiện tại và tương lai của bóng đá thế giới.

Hà Trang

  Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

  FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

