Tranh cãi nảy lửa ở đội hình hay nhất năm

Kylian Mbappe, Raphinha, những cái tên có màn trình diễn nổi bật, không được FIFA đưa vào đội hình tiêu biểu.

Trong đêm gala The Best 2025, FIFA công bố đội hình hay nhất và ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Đội hình hay nhất năm của FIFA.

Ở hàng tiền vệ, Cole Palmer và Jude Bellingham, hai cái tên có màn trình diễn không thực sự nổi bật, thậm chí còn dính chấn thương, được xướng tên. "Mohamed Salah, Raphinha chắc là cầu thủ bóng rổ", một fan mỉa mai. "Raphinha lại bị làm ngơ", người thứ 2 bình luận. "Trò hề của FIFA", fan thứ 3 cho biết.

Xét cả về phong độ lẫn danh hiệu, Palmer đều không thể so với hai đồng nghiệp đang khoác áo Liverpool và Barcelona ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tuyển thủ Anh vẫn góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm do cả FIFA lẫn FIFPro bầu chọn.

Bên cạnh đó, Kylian Mbappe, cầu thủ ghi bàn tốt nhất châu Âu mùa giải vừa qua cũng không góp mặt trong đội hình tiêu biểu FIFA. Thay vào đó, tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới để ngôi sao chạy cánh Lamine Yamal đá cặp tiền đạo với Ousmane Dembele.

Khác với đội hình của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro), FIFA bố trí hàng thủ 4 người và có thêm sự xuất hiện của Willian Pacho, trung vệ trẻ đang khoác áo PSG. 3 cái tên còn lại, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes và Achraf Hakimi đều xứng đáng có chỗ nhờ màn thể hiện tốt ở mùa 2024/25.