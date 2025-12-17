Vòng play-off World Cup châu Phi dậy sóng vì đơn kiện của Nigeria

Bóng đá châu Phi dậy sóng khi Nigeria gửi đơn khiếu nại lên FIFA, cáo buộc CHDC Congo sử dụng cầu thủ chưa đủ điều kiện ở vòng play-off khu vực.

Các cầu thủ Nigeria thất bại trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026.

Theo nguồn tin từ Arise News, Nigeria chính thức nộp đơn khiếu nại liên quan đến loạt trận play-off châu Phi diễn ra cách đây vài tuần. “Super Eagles” cho rằng CHDC Congo đăng ký và sử dụng các cầu thủ chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý về quốc tịch trong trận đấu mang tính quyết định.

Trọng tâm của đơn khiếu nại xoay quanh tối đa 9 cầu thủ được cho là đã chuyển đổi quốc tịch nhưng chưa hoàn thành đúng hạn các thủ tục hành chính bắt buộc trước khi ra sân. Trong danh sách bị nêu tên có nhiều cầu thủ quen thuộc đang thi đấu tại châu Âu như Axel Tuanzebe (từng mang quốc tịch Anh), Arthur Masuaku (Pháp), Aaron Wan-Bissaka (Anh) và Noah Sadiki (Bỉ).

Về phía CHDC Congo, lập luận chính là FIFA phê duyệt việc chuyển đổi quốc tịch, qua đó cho phép các cầu thủ nói trên đủ điều kiện thi đấu ở trận chung kết play-off châu Phi. Chiến thắng trước Nigeria giúp đội bóng Trung Phi giành quyền vào vòng play-off liên lục địa, nơi họ sẽ đối đầu New Caledonia hoặc Jamaica. Trận đấu này dự kiến diễn ra tại Mexico trong đợt FIFA Days tháng 3 tới.

Tuy nhiên, Nigeria cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở sự chấp thuận của FIFA. Theo lập luận từ phía “Super Eagles”, hiến pháp CHDC Congo không công nhận song tịch, trong khi nhiều cầu thủ liên quan chưa chính thức từ bỏ quốc tịch cũ. Đây được xem là điểm mấu chốt khiến Nigeria tin rằng đối thủ đã vi phạm quy định, bất chấp các hồ sơ đã được FIFA thông qua ở cấp độ thi đấu quốc tế.

Hiện FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức về đơn khiếu nại này. Giới quan sát cho rằng quá trình xem xét có thể kéo dài, bởi vụ việc liên quan đồng thời đến luật quốc tịch quốc gia và quy định tư cách cầu thủ quốc tế.

Dù kết quả ra sao, vụ việc đã tạo ra làn sóng tranh luận lớn trong bóng đá châu Phi. Nếu Nigeria thành công, kịch bản CHDC Congo bị tước quyền đá play-off liên lục địa không phải điều bất khả thi, kéo theo một trong những tranh cãi pháp lý nghiêm trọng nhất của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.