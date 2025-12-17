Raphinha chịu bất công ở FIFA The Best

Natalia Rodrigues Belloli, vợ của tiền đạo Raphinha, tỏ ra thất vọng khi chồng vắng mặt trong Đội hình tiêu biểu FIFA The Best 2025.

Sự vắng mặt của Raphinha gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Kylian Mbappe và Raphinha, những cái tên có màn trình diễn nổi bật ở cấp CLB trong mùa giải 2024/25, không được FIFA đưa vào Đội hình tiêu biểu. Thay vào đó, cặp tiền đạo được lựa chọn là Ousmane Dembele và Lamine Yamal.

Sau khi kết quả được công bố, Natalia, vợ của Raphinha, bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân. Cô viết: “62 G/A (bàn thắng + kiến tạo), nhưng thậm chí anh ấy còn không có tên trong Đội hình tiêu biểu. Họ xem Raphinha là cầu thủ bóng rổ à? Thật thiếu công bằng".

Raphinha từng có tên trong danh sách rút gọn 11 ứng viên cho giải thưởng chính, nhưng cuối cùng vẫn không thể góp mặt trong Đội hình tiêu biểu FIFA The Best.

Ở cuộc đua Quả bóng vàng 2025, ngôi sao người Brazil cũng chỉ dừng chân ở top 5, dù có màn trình diễn bùng nổ trong màu áo Barcelona ở mùa giải 2024/25.

Raphinha tỏa sáng rực rỡ ở mùa 2024/25. Ảnh: Reuters.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Raphinha trở thành hạt nhân quan trọng nhất trên hàng công đội bóng xứ Catalonia. Tại La Liga, anh ghi 18 bàn thắng và có 10 đường kiến tạo, góp công lớn giúp Barcelona giành chức vô địch. Cá nhân Raphinha được vinh danh là Cầu thủ hay nhất mùa giải La Liga.

Ở đấu trường Champions League, Raphinha tiếp tục tỏa sáng với 13 bàn thắng và 9 kiến tạo, trở thành cầu thủ vừa ghi nhiều bàn nhất, vừa có nhiều kiến tạo nhất giải đấu. Khép lại mùa giải 2024/25, anh ra sân 64 trận, ghi 38 bàn, có 24 kiến tạo, đồng thời giành cú ăn ba quốc nội gồm La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Với những gì đã thể hiện, việc Raphinha không được ghi nhận ở các giải thưởng cá nhân lớn rõ ràng là một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất của mùa giải năm nay.

4 bàn thắng của Barca vào lưới Real Đêm 11/5, Barcelona đánh bại Real Madrid 4-3 ở vòng 35, qua đó chạm một tay vào chức vô địch La Liga.