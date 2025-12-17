Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Raphinha chịu bất công ở FIFA The Best

  • Thứ tư, 17/12/2025 06:02 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Natalia Rodrigues Belloli, vợ của tiền đạo Raphinha, tỏ ra thất vọng khi chồng vắng mặt trong Đội hình tiêu biểu FIFA The Best 2025.

Sự vắng mặt của Raphinha gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Kylian Mbappe và Raphinha, những cái tên có màn trình diễn nổi bật ở cấp CLB trong mùa giải 2024/25, không được FIFA đưa vào Đội hình tiêu biểu. Thay vào đó, cặp tiền đạo được lựa chọn là Ousmane Dembele và Lamine Yamal.

Sau khi kết quả được công bố, Natalia, vợ của Raphinha, bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân. Cô viết: “62 G/A (bàn thắng + kiến tạo), nhưng thậm chí anh ấy còn không có tên trong Đội hình tiêu biểu. Họ xem Raphinha là cầu thủ bóng rổ à? Thật thiếu công bằng".

Raphinha từng có tên trong danh sách rút gọn 11 ứng viên cho giải thưởng chính, nhưng cuối cùng vẫn không thể góp mặt trong Đội hình tiêu biểu FIFA The Best.

Ở cuộc đua Quả bóng vàng 2025, ngôi sao người Brazil cũng chỉ dừng chân ở top 5, dù có màn trình diễn bùng nổ trong màu áo Barcelona ở mùa giải 2024/25.

the best anh 1

Raphinha tỏa sáng rực rỡ ở mùa 2024/25. Ảnh: Reuters.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Raphinha trở thành hạt nhân quan trọng nhất trên hàng công đội bóng xứ Catalonia. Tại La Liga, anh ghi 18 bàn thắng và có 10 đường kiến tạo, góp công lớn giúp Barcelona giành chức vô địch. Cá nhân Raphinha được vinh danh là Cầu thủ hay nhất mùa giải La Liga.

Ở đấu trường Champions League, Raphinha tiếp tục tỏa sáng với 13 bàn thắng và 9 kiến tạo, trở thành cầu thủ vừa ghi nhiều bàn nhất, vừa có nhiều kiến tạo nhất giải đấu. Khép lại mùa giải 2024/25, anh ra sân 64 trận, ghi 38 bàn, có 24 kiến tạo, đồng thời giành cú ăn ba quốc nội gồm La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Với những gì đã thể hiện, việc Raphinha không được ghi nhận ở các giải thưởng cá nhân lớn rõ ràng là một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất của mùa giải năm nay.

4 bàn thắng của Barca vào lưới Real Đêm 11/5, Barcelona đánh bại Real Madrid 4-3 ở vòng 35, qua đó chạm một tay vào chức vô địch La Liga.

Duy Luân

the best FIFA Bóng rổ the best raphinha barcelona

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

