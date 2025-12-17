Rashford chấm dứt chuỗi 10 trận tịt ngòi

Rạng sáng 17/12, Rashford ghi bàn giúp Barca đánh bại chủ nhà Guadalajara ở vòng 1/16 Copa del Rey.

Rashford tỏa sáng trở lại.

Sau 10 trận không ghi bàn ở mọi mặt trận, Marcus Rashford giải tỏa sức ép bằng bàn thắng vào lưới đối thủ đến từ giải hạng ba. Phút 90, Lamine Yamal đoạt bóng bên cánh phải rồi mở sang phía đối diện cho đồng đội người Anh. Rashford bình tĩnh rê qua thủ môn rồi dứt điểm từ góc hẹp, ấn định thắng lợi 2-0 cho đại diện La Liga.

Trước khi có bàn thắng, Rashford chơi nhạt nhòa và bị các trang thống kê chấm điểm thấp nhất đội hình Barca. Dù sao, đây cũng là cột mốc đánh dấu sự trở lại của ngôi sao sinh năm 1997, đồng thời giúp anh thi đấu tự tin hơn trong những trận tiếp theo.

Barca gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ hạng dưới và phải nhờ đến một pha bóng bổng mới có thể khai thông bế tắc. Người hùng giúp "Blaugrana" giải bài toán khó là Andreas Christenesn với một pha đánh đầu dũng mãnh từ đường treo bóng của Frenkie De Jong. Đây cũng là pha lập công đầu tiên kể từ tháng 5/2024 của trung vệ người Đan Mạch cho CLB chủ quản.

Barca tiếp tục hành trình tại Copa del Rey và đứng trước cơ hội tái lập thế thống trị ở các giải quốc nội ở mùa này. Đầu năm 2026, thầy trò HLV Hansi Flick sẽ bước vào bán kết Siêu cúp, đối thủ là Bilbao.