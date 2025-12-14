Barcelona bỏ xa Real Madrid

Rạng sáng 14/12, Barca đánh bại Osasuna 2-0, qua đó nới rộng khoảng cách với Real lên thành 7 điểm nhưng chơi hơn một trận.

Bước vào trận đấu, Osasuna chủ động triển khai hệ thống phòng ngự năm hậu vệ với mục tiêu hạn chế sức tấn công của đội chủ nhà. Pha bứt tốc bên cánh trái của Alejandro Balde suýt tạo điều kiện cho Ferran Torres mở tỷ số. Không lâu sau, Marcus Rashford tỏ ra không hài lòng khi cho rằng mình xứng đáng được hưởng một quả phạt đền.

Dù vậy, Osasuna mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên, khi Ante Budimir hai lần dứt điểm ở cự ly gần nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Joan Garcia.

Barca duy trì phong độ ổn định.

Sau pha thoát thua, Barcelona dần lấy lại quyền kiểm soát. Pedri, Lamine Yamal và Eric Garcia liên tục thử vận may bằng những cú sút xa, buộc thủ môn Sergio Herrera phải hoạt động vất vả. Ferran Torres từng đưa được bóng vào lưới Osasuna bằng một pha đánh đầu hiểm hóc, nhưng VAR gây tranh cãi khi từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị sát cột cờ phạt góc. Ngay trước giờ nghỉ, Ferran tiếp tục khiến khán giả tiếc nuối với cú “xe đạp chổng ngược” đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Sang hiệp hai, sức ép của Barcelona ngày càng lớn. Rashford buộc Herrera phải trổ tài từ một quả đá phạt trực tiếp. Nỗ lực của chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 70, khi Raphinha tung cú dứt điểm uy lực mở tỷ số. Những phút cuối, Osasuna buộc phải dâng cao và để lộ nhiều khoảng trống. Lamine Yamal tiếp tục thử thách Herrera, trước khi Raphinha dễ dàng đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.

Chiến thắng này giúp Barcelona nối dài chuỗi thắng sân nhà lên 8 trận liên tiếp. Trong khi đó, Osasuna nhận thất bại đầu tiên sau 5 trận và đang đối mặt với áp lực lớn trong cuộc chiến trụ hạng.