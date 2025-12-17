Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU bức xúc vì Morocco giữ Mazraoui

  • Thứ tư, 17/12/2025 06:01 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Manchester United thất vọng khi Morocco từ chối cho Noussair Mazraoui ra sân gặp Bournemouth, dù lịch đấu bị dời do truyền hình.

Noussair Mazraoui (áo đen) đã trở về ĐTQG dự CAN 2025.

Manchester United trải qua một buổi tối đầy bức xúc ngoài sân cỏ sau khi Morocco không cho phép Noussair Mazraoui thi đấu ở trận hòa 4-4 với Bournemouth. Theo quy định của FIFA, các cầu thủ dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) phải được CLB nhả quân trước bảy ngày so với trận ra quân của đội tuyển. Thời hạn này bắt đầu từ 15/12, đúng ngày trận Bournemouth được dời sang thứ Hai để phục vụ phát sóng trực tiếp.

Nguồn tin thân cận cho biết MU tin rằng mình bị thiệt thòi vì thay đổi lịch đấu. Nếu trận đấu diễn ra vào thứ Bảy như kế hoạch ban đầu, Mazraoui đủ điều kiện ra sân, bởi Morocco chỉ đá trận mở màn AFCON gặp Comoros ngày 21/12. CLB đã đề nghị giữ hậu vệ 28 tuổi ở lại Manchester và đưa vụ việc lên FIFA khi Morocco kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, FIFA đứng về phía đội tuyển, buộc MU chấp nhận mất người.

Hệ quả là HLV Ruben Amorim phải xoay xở bằng các phương án trẻ, sử dụng Leny Yoro và Ayden Heaven trong bối cảnh thiếu Mazraoui. Dù đội bóng tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, sự thiếu hụt nhân sự vẫn là điều khiến ban huấn luyện không hài lòng.

Ở chiều ngược lại, MU nhận được sự hợp tác từ Bờ Biển Ngà và Cameroon. Sau các cuộc trao đổi, Amad Diallo và Bryan Mbeumo được bật đèn xanh ra sân ở Premier League trước khi hội quân. CLB được cho là đánh giá cao thiện chí của hai liên đoàn này.

Dẫu vậy, lịch thi đấu sắp tới vẫn rất thách thức. Mazraoui, Amad và Mbeumo dự kiến vắng mặt ở chuyến làm khách trước Aston Villa, trận tiếp Newcastle dịp Boxing Day và cuộc chạm trán Wolves ngày 30/12. Nếu các đội tuyển của họ tiến sâu, bộ ba có thể lỡ thêm tối đa ba trận Premier League cùng vòng 3 FA Cup gặp Brighton, trong trường hợp AFCON kết thúc vào 18/1.

Đáng chú ý, Amad và Mbeumo sẽ đứng ở hai chiến tuyến khi Bờ Biển Ngà gặp Cameroon ngày 28/12. Với MU, câu chuyện Mazraoui không chỉ là một ca nhả quân, mà là lời cảnh báo về những rủi ro lịch đấu và quy định quốc tế trong giai đoạn cao điểm mùa giải.

Hà Trang

