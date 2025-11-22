Cơn ác mộng nhân sự với MU

MU nỗ lực trì hoãn thời điểm ba trụ cột Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui trở về phục vụ đội tuyển tại CAN Cup 2025.

MU phải để tiền đạo chủ lực Mbeumo trở lại ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Theo quy định của giải đấu, các CLB phải để cầu thủ về hội quân ít nhất 2 tuần trước trận mở màn của đội tuyển. Điều này đồng nghĩa Mbeumo (Cameroon), Amad (Bờ Biển Ngà) và Mazraoui (Morocco) có thể phải chia tay MU ngay trước trận gặp Wolves tại Molineux ngày 8/12.

Morocco của Mazraoui là đội chủ nhà CAN 2025 và sẽ đá trận khai mạc gặp Comoros vào ngày 21/12. Bờ Biển Ngà của Amad cùng Cameroon của Mbeumo đều có trận đầu tiên vào ngày 24/12. Nếu tiến sâu, bộ ba này có thể vắng mặt đến ngày 18/1, khiến MU đối mặt nguy cơ mất nhóm ngôi sao này khoảng 8 trận Premier League và một trận vòng ba FA Cup.

Trước tình hình đó, MU hy vọng có thể đàm phán để giữ ba cầu thủ này ở lại ít nhất đến sau trận gặp Bournemouth ngày 15/12, thay vì rời đi ngay đầu tháng 12. Chấn thương của tiền đạo Benjamin Sesko khiến việc giữ chân những Mbeumo hay Amad càng lâu càng tốt là điều cần thiết.

Trên thực tế, MU từng thành công trong trường hợp tương tự khi giữ thủ môn Andre Onana đến sát ngày Cameroon đá trận mở màn CAN 2023, và anh chỉ bỏ lỡ đúng 1 trận tại FA Cup.

HLV Amorim xác nhận CLB sẽ làm việc với các Liên đoàn: "Chúng tôi hiểu rõ quy định, nhưng đang cố gắng giữ họ lại lâu hơn một chút. Điều này không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi. MU sẽ cố gắng tìm tiếng nói chung với các Liên đoàn".

Bốn bàn thắng trận Tottenham 2-2 MU Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.