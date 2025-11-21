Cú sốc với Cole Palmer

Chelsea lại nhận tin dữ khi ngòi nổ quan trọng nhất Cole Palmer bất ngờ gặp thêm một chấn thương kỳ quặc, khiến thời điểm trở lại sân cỏ tiếp tục kéo dài.

Palmer bị gãy ngón chân.

Ngôi sao người Anh vật lộn với chấn thương háng suốt từ đầu mùa, chỉ góp mặt 3 trong số 11 trận Premier League. Palmer vắng mặt từ khi rời sân chỉ sau 21 phút ở trận thua MU 1-2 hồi tháng 9. HLV Enzo Maresca thừa nhận ông đánh giá sai khả năng hồi phục của cậu học trò, nhưng vẫn lạc quan bởi Palmer không cần phẫu thuật và đang tiến gần ngày tái xuất.

Tuy nhiên, đúng lúc mọi tín hiệu dần tốt lên, Chelsea lại bị giáng thêm một đòn bất ngờ. Palmer bị gãy ngón chân do va vào cánh cửa trong lúc ở nhà. Một tai nạn mà HLV Maresca mô tả là rất không may và hoàn toàn ngoài ý muốn.

"Cậu ấy gần như hồi phục hoàn toàn chấn thương háng, nhưng giờ lại dính thêm vấn đề này. Ngón chân đã bị gãy", Maresca chia sẻ trong buổi họp báo tối 21/11. "Palmer chắc chắn không thể ra sân tuần này và tuần sau. Barcelona hay Arsenal? Có lẽ khi đó thì khả năng sẽ rõ hơn".

Theo Sky Sports, Palmer gãy ngón chân trái sau khi vô tình va mạnh vào cánh cửa. Dù vừa trở lại tập nhẹ tại Cobham, anh vẫn phải tạm dừng thêm ít nhất 3 trận, ở thời điểm Chelsea đang đứng thứ 3 và kém Arsenal 6 điểm.

Tai nạn khiến nỗi thất vọng của Palmer kéo dài. Sau khi giành danh hiệu cầu thủ Anh hay nhất mùa và giúp Chelsea vô địch Conference League lẫn FIFA Club World Cup, anh gần như mất trọn giai đoạn đầu mùa vì chấn thương. Việc phải ngồi ngoài cũng khiến cơ hội dự World Cup 2026 bị đe dọa.