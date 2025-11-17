Tình trạng mới nhất của Oscar

Cựu tiền vệ Chelsea và tuyển Brazil, Oscar được xuất viện sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Israelita Albert Einstein ở Sao Paulo, Brazil.

Oscar mới rời Trung Quốc để trở về Brazil chơi bóng hồi đầu năm.

Oscar được chẩn đoán mắc chứng ngất do phản xạ dây thần kinh phế vị (vasovagal syncope) – một tình trạng khiến huyết áp giảm đột ngột và có thể gây ngất xỉu. Tiền vệ 34 tuổi gặp vấn đề sức khỏe trong một bài kiểm tra thể lực bằng xe đạp tại CLB Sao Paulo.

Theo mô tả của NHS, đây là chứng khá phổ biến và thường xảy ra do rối loạn tạm thời hệ thần kinh tự chủ, khiến nhịp tim và huyết áp giảm mạnh, dẫn đến chóng mặt, buồn nôn, đổ mồ hôi, choáng váng rồi mất ý thức.

Sau khi hoàn tất quá trình theo dõi và điều trị, Oscar được xuất viện hôm 16/11. CLB Sao Paulo cho biết ngôi sao người Brazil sẽ theo chương trình nghỉ ngơi y tế trong vài ngày tới. Trên mạng xã hội, Oscar trấn an người hâm mộ: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Tuy nhiên, theo Globo, cựu sao Chelsea đang cân nhắc giải nghệ. Các chuyên gia nhấn mạnh tình trạng của Oscar không đe dọa tính mạng và có thể giải quyết bằng thuốc hoặc một thủ thuật đơn giản. Dù vậy, quyết định trở lại thi đấu tùy thuộc vào cảm giác an toàn và thoải mái của cầu thủ.

Ở tuổi 34, Oscar được cho là cùng gia đình xem xét dừng sự nghiệp, với khả năng giải nghệ cao hơn tiếp tục chơi bóng. Sau hơn 500 trận ở cấp CLB, 48 lần khoác áo tuyển Brazil, cùng những danh hiệu tại Anh, Trung Quốc và quê nhà, lựa chọn vì sức khỏe là trên hết.

Oscar chỉ mới trở lại Brazil đầu năm nay, ký hợp đồng với Sao Paulo đến năm 2027.