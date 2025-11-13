Oscar lên tiếng

Tiền vệ Oscar gửi lời cảm ơn người hâm mộ trên mạng xã hội sau khi nhận được sự quan tâm lớn về bệnh tình của anh.

Oscar phải nhập viện.

“Cảm ơn mọi người vì những lời nhắn và lời cầu nguyện. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu Chúa cho phép", Oscar viết.

Theo báo chí Brazil, cầu thủ 34 tuổi đã mất ý thức khi đang tập luyện trên xe đạp, buộc các nhân viên y tế của Sao Paulo phải nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện Einstein Hospital Israelita để cấp cứu. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Oscar gặp vấn đề về tim mạch, khiến khả năng trở lại sân cỏ của tiền vệ này trở thành dấu hỏi lớn.

Cũng theo truyền thông Brazil, nếu tình trạng tim mạch của Oscar không cải thiện, anh có thể buộc phải chia tay sân cỏ sớm hơn dự kiến, thậm chí hai bên có thể tiến tới thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Oscar từng là một trong những tiền vệ sáng giá nhất của bóng đá Brazil. Gia nhập Chelsea năm 2012, anh có hơn 200 lần ra sân, ghi 38 bàn thắng và cùng đội bóng giành 2 chức vô địch Premier League, 1 League Cup và 1 Europa League.

Năm 2017, Oscar gây chấn động khi chuyển sang Shanghai SIPG (nay là Shanghai Port) với mức phí 60 triệu bảng và nhận lương tới 400.000 bảng/tuần, giúp anh thu về khoảng 175 triệu bảng trong 8 năm thi đấu tại Trung Quốc.

Trở lại khoác áo đội bóng quê hương Sao Paulo vào cuối năm 2024, Oscar lại liên tục gặp chấn thương, chỉ ra sân 27 lần. Giờ đây, vấn đề sức khỏe nghiêm trọng này có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh.

